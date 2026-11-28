Е дна трета от младите хора все още са девствени, установи мащабно проучване на сексуалното поведение във Великобритания. Провежданото веднъж на десетилетие изследване сред около 19 000 души разкри, че британците правят наполовина по-малко секс в сравнение с 1990 г. – показател, обусловен до голяма степен от спада в сексуалната активност сред по-младите хора, пише The Telegraph.

Пълнолетните под 45-годишна възраст правят секс средно само два пъти месечно в сравнение с веднъж седмично преди едно поколение, отчита четвъртото Национално проучване на сексуалните нагласи и начин на живот (Natsal) – тенденция, която изследователите описват като „осезаема промяна“.

През 1990 г. по-малко от един на всеки петима млади хора, на възраст от 16 до 24 години, са били девствени, но този дял е нараснал до 38% при жените и 28% при мъжете, или средно 33% и за двата пола.

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Експертите смятат, че спадът се дължи на редица фактори, включително големия брой млади хора, които все още живеят с родителите си, повечето време, прекарано онлайн вместо в общуване на живо, кризата с разходите за живот, проблемите с психичното здраве и работата от вкъщи.

Смята се също, че широкият достъп до порнография и телевизионни предавания с откровено сексуално съдържание може да е променил сексуалните очаквания и желания.

Соазиг Клифтън, академичен директор на Natsal, заяви: „С течение на времето хората във Великобритания правят по-малко секс, а през последното десетилетие това важи с особена сила за младите хора.Дигиталните технологии може би променят начина, по който хората общуват, и оказват косвено влияние върху сексуалното поведение, но съществуват и други теории, така че е напълно възможно жилищните и икономическите фактори също да играят роля. Промените в начина, по който хората се социализират в по-широк план – например по-рядкото излизане – и по-високите нива на проблеми с психичното здраве, които наблюдаваме, вероятно също допринасят. Най-вероятно става дума за комбинация от тези фактори“.

Около 6700 души на възраст от 16 до 59 години от цяла Великобритания са били избрани на случаен принцип за интервюта или онлайн анкети между септември 2022 г. и януари 2024 г. Предишните проучвания на Natsal са проведени през 1990, 2000 и 2010 г.

Данните разкриват ясна картина, показваща, че въпреки че мнозинството от хората (77%) все още са сексуално активни, със средно петима партньори през живота си, те правят секс по-рядко, отколкото преди.

Криза с нощния живот

Едно от основните заключения е, че младите хора са по-малко сексуално активни, отколкото са били родителите им на същата възраст, като една трета никога не са имали полов акт.

В началото на 90-те години около 19% от хората под 25-годишна възраст все още са били девствени. Оттогава този дял се е удвоил до 38% при жените и 28% при мъжете. редно младите хора правят секс по-рядко от веднъж месечно в сравнение с три пъти месечно при хората на възраст от 25 до 34 години и веднъж на две седмици за тези във възрастовата група от 35 до 44 години.

По-рано тази година проучване на Университетския колеж в Лондон (UCL) установи, че 68 процента от 23-годишните все още живеят с родителите си,три пъти повече в сравнение с преди десетилетие,като поколението Z също така пие по-малко алкохол и по-трудно може да си позволи нощни излизания, явление, което бе наречено „кризата с цената на клубния живот“.

Поколението Z включва хора, родени приблизително между 1995 и 2010 г., или на възраст около 16 до 31 години.

Бумът на услугите за доставка и възходът на гейминг и стрийминг платформите също нанесоха тежък удар върху нощната икономика, като младите хора все по-често избират да си останат у дома. „От една страна, по-откритото обсъждане на съгласието може да означава, че младите хора се чувстват по-уверени да решават дали и кога да правят секс. От друга страна, тези констатации съвпадат с по-широки промени в живота на младите хора, включително нарастващи нива на проблеми с психичното здраве, спад в консумацията на алкохол, повече време, прекарано онлайн, и по-голям дял от живеещите у дома с родителите си“, добави д-р Макдауъл.

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Въпреки че младите хора са наклонили общите показатели, сексът е намалял повсеместно във всички възрастови групи. В началото на 90-те години хората на възраст между 25 и 44 години са правили секс между четири и пет пъти месечно, но този показател е спаднал до едва два пъти.

Около 8 процента от хората на възраст от 16 до 44 години никога не са имали какъвто и да е сексуален опит, като целувки или докосване, при 2 процента през 90-те години.

Проблемната порнография

Проучването за първи път разгледа онлайн сексуалното поведение и установи, че гледането на порнография и „секстингът“ са широко разпространени сред британците. Около 81 процента от мъжете и 37 процента от жените са заявили, че са гледали порно през последната година – показател, който е още по-висок сред хората под 25 години, където девет от всеки 10 млади мъже и 50 процента от младите жени са гледали съдържание за възрастни онлайн.

Около половината от младите жени и мъже също така са изпращали или получавали изображения със сексуално съдържание, в сравнение с около една четвърт от хората в по-възрастните групи.

Употребата на порнография е била по-рядко срещана сред хората, които никога не са правили секс, което според изследователите означава, че самостоятелната и онлайн активността не заместват просто секса на живо.

Г-жа Клифтън добави: „Установихме, че това е относително широко разпространено във всички възрастови групи и сред жените и мъжете. Употребата на порнография е особено честа сред мъжете и младите хора. Мисля, че в бъдеще може да разглеждаме въздействието на изкуствения интелект върху сексуалното поведение на хората и върху техните взаимоотношения, както и да мислим за неща като AI партньори. Дори когато провеждахме теренната си работа от 2022 до 2024 г., това изглеждаше малко като научна фантастика“.

Експертите заявиха, че са необходими повече изследвания, за да се установи дали хората използват порнография сами или с партньорите си и дали порнографията увеличава „физическия риск и принудата“, особено за младите жени.

Съгласно Закона за онлайн безопасността порнографските сайтове трябва да прилагат строги проверки на възрастта за потребители под 18 години. Регулациите обаче все още не бяха влезли в сила по време на проучването.

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Жените не искат деца

Броят на жените, които казват, че не искат деца, се е удвоил през последното десетилетие, нараствайки от 8 на 17 процента. Проучването показа, че промяната се движи най-вече от жени под 35 години, особено сред тези на възраст от 25 до 34 години, където делът е нараснал четирикратно – от 4 процента на 17 процента.

Наблюдава се и увеличение на дела на жените на възраст от 16 до 44 години без деца, които не знаят дали искат да имат деца – нараствайки от 29 процента на 36 процента.

Кей Уелингс, професор по изследвания на сексуалното и репродуктивното здраве в LSHTM, заяви: „Може да се изкушим да свържем намаляването на честотата на сексуалните контакти с увеличаването на бездетността, но бихме сгрешили. Хората, които искат да заченат, правят секс достатъчно често, за да се уверят, че ще успеят. За да разберем тези тенденции, трябва да разгледаме сложен набор от характеристики на обществото, в което живеем днес“.

Неотдавнашно проучване на Центъра за социална справедливост показва, че около три милиона жени на възраст от 16 до 45 години вероятно ще останат без деца, което се равнява на 600 000 деца по-малко, отколкото в поколението на техните баби. Раждаемостта в Англия и Уелс е на най-ниското си ниво от повече от 50 години.

Много жени посочват като причина нарастващите разходи за жилище, живот и грижи за децата, тревожността относно климатичните промени и глобалната нестабилност, страха, че ще загубят свободата и кариерата си, както и желанието да не бъдат обвързани.

Ръст при еднополовите партньори

Въпреки че мнозинството от хората се определят като хетеросексуални, наблюдава се отчетлив ръст в привличането към същия пол във всички възрасти. При хората под 45-годишна възраст броят на жените, съобщили за партньор от същия пол, се е удвоил от 7 процента на 14 процента за едно десетилетие. При мъжете промяната е още по-голяма, като нараства от 4 процента на 12 процента.

Макар огромното мнозинство (94,5 процента) от хората на възраст от 45 до 59 години да се смятат за хетеросексуални, този дял спада до едва 74,5 процента при младите хора, като 17,5 процента се описват като бисексуални.

Една четвърт от жените и около 15 процента от мъжете са имали някакъв вид еднополов контакт през живота си.

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Спад в употребата на контрацептиви

Проучването установи също, че младите жени се отказват от хормоналните контрацептиви, като противозачатъчните таблетки, което ги излага на по-голям риск от непланирана бременност. Употребата на хормонална контрацепция при младите жени е спаднала от 65 процента на 50 процента през последното десетилетие, до голяма степен поради това, че жените спират да приемат противозачатъчни хапчета.

Една на всеки пет жени съобщава, че не използва ефективна контрацепция, а две на всеки пет бременности през последната година са били или непланирани (12 процента), или такива, към които жената е имала смесени чувства (30 процента). Процентът на жените, направили аборт, също се е увеличил от една на шест до една на пет.

Относно спада в употребата на контрацептиви д-р Неха Патак, клиничен научен сътрудник по сексуално и репродуктивно здраве, заяви, че „това е първото десетилетие, в което наблюдаваме толкова голям спад“. Употребата на противозачатъчни таблетки намалява в много западни страни, като Франция и Австралия, като жените посочват опасения относно ефектите върху физическото и психичното здраве, либидото и плодовитостта.

Изследователите казват, че намаляването на употребата на контрацепция може да е свързано и с това, че по-малко млади хора правят секс, но предупредиха, че има нарастващи доказателства за „колебание към хормоните“ и изтъкнаха, че това може да върне назад репродуктивните права на жените.