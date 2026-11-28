У краинският президент Володимир Зеленски потвърди пред министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, че украинската военна операция срещу руски плавателни съдове край либийското пристанище Бенгази е била проведена без предварителна координация с европейските партньори. Това съобщи държавният глава в публикация в социалната мрежа X, цитирана от агенция „Укринформ“.

Зеленски показа видео от ударите по руски кораби край Либия: Кремъл предупреди за ескалация

„Днес разговарях с Джорджа Мелони. Обсъдихме въпросите, по които работим и по които е важно да се разбираме. Потвърдих, че неотдавнашната операция в Либия е проведена без предварителна координация с нашите европейски партньори“, написа Зеленски.

Той е уверил италианския премиер, че Украйна е готова да осигури обмен на цялата необходима информация между съответните институции на двете страни и да поддържа пряка, редовна и ефективна комуникация.

Разговорът между двамата лидери се състоя на фона на дипломатическо напрежение между Киев и Рим заради операцията. Ден по-рано италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че Италия и останалите съюзници не са били информирани предварително за действията на украинските сили. Той оспори предишни изявления на Зеленски, че Украйна координира подобни операции с партньорите си.

Украйна удари руски кораби на над 1600 км от фронта: Прехвърля ли се войната в Средиземно море?

Какво се случи край Бенгази

Украйна потвърди на 23 ноември, че е извършила операция срещу руски плавателни съдове край либийското пристанище Бенгази. Според украинските власти при атаката, осъществена през нощта на 22 ноември, са използвани седем морски дрона.

Сред поразените плавателни съдове е руската корвета „Меркурий“ (Merkury), която според Киев е потънала. На борда ѝ е имало и военен хеликоптер Ка-27. Ударен е и товарният кораб MV Angara, за който украинската страна твърди, че е използван от Русия за превоз на оръжия и военни товари.

Украинският президент определи операцията като легитимна и заяви, че Киев няма да позволява на руски кораби, превозващи оръжия, да действат безнаказано. Украинските власти посочиха, че плавателните съдове са били част от руската военна логистика.

Триполи осъди украинската атака срещу руски кораби

Мелони предупреди за риск от разрастване на конфликта

На 26 ноември Джорджа Мелони заяви, че войната между Русия и Украйна не трябва да се пренася в Средиземно море. Тя направи изявлението в Брюксел в рамките на срещата на върха на Европейския съюз.

„Войната не трябва и не може да се разпространява в Средиземно море“, подчерта италианският премиер. Тя призова позицията на Рим да бъде ясно заявена пред украинските партньори, но същевременно посочи, че Италия трябва да продължи да помага на Украйна да се защитава.

Мелони уточни, че не би обвързала въпроса за финансовата и военната помощ за Киев с операцията в Либия. Тя обаче подчерта необходимостта Италия да защитава собствените си граници и сигурността на гражданите си.

Италианският външен министър Антонио Таяни също изрази загриженост заради ударите. Той заяви, че военните действия на либийска територия или в териториалните ѝ води трябва да бъдат прекратени, като подчерта значението на стабилността в региона за сигурността на Италия, енергийните доставки и свободата на корабоплаването.

Зеленски потвърди: Украйна потопи руска корвета край Либия (ОБЗОР)

Либия е разделена, а Русия засилва присъствието си

Операцията се случва в страна, която продължава да бъде политически и военно разделена. Международно признатото правителство е базирано в Триполи, в западната част на Либия, докато източните райони, включително Бенгази, са под контрола на силите на Халифа Хафтар. Русия поддържа близки отношения с Хафтар и разширява военното си присъствие в източната част на страната.

След атаката властите в Триполи осъдиха военните действия и призоваха Киев да даде официално обяснение. От либийска страна беше подчертано, че нито една държава няма право да разширява военните действия на своя територия или в териториалните ѝ води.

Либия поиска обяснение от Киев за ударите по руски кораби край Бенгази

Украинското външно министерство от своя страна заяви, че присъствието на руски военни кораби и плавателни съдове, използвани за превоз на оръжия, представлява заплаха за Либия. Киев настоява, че има право да нанася удари по легитимни военни цели на Русия.

Според анализатори операцията демонстрира възможностите на Украйна да поразява руски военни обекти далеч от фронтовата линия. Тя обаче предизвика безпокойство сред някои европейски съюзници заради риска войната да засегне и други региони, включително Средиземноморието.