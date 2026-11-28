П ринцът и принцесата на Уелс бяха включени в класацията на британския Vogue за най-добре облечените за 2026 г. редом до новия агент 007 Робърт Патинсън, Амал Клуни и Зендая.

Това не е първият път, в който модната библия коронясва 44-годишната Кейт в топ 50 на звездите с най-безупречен стил, след като отличи бъдещата кралица и майка на три деца и миналата година, пише английското издание Daily Mail.

В този брой бъдещата кралица е класирана на девето място заедно със съпруга си, принц Уилям, като списанието отличи силата им на дипломатичен стил на обличане.

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Британският Vogue отдаде признание на отдадеността на Кейт към устойчивата мода, като принцесата често носи повторно любими базови дрехи от гардероба си, и посочи, че елегантните ѝ официални тоалети „никога не пропускат да предизвикат въздишки“, особено когато са съчетани с блестящите бижута на кралското семейство и „принц Уилям под ръка“.

Всъщност най-модерният член на „Фирмата“ отдавна е известна с „ефекта Кейт“, способността ѝ при всяка публична поява бързо да разпродава желаните дрехи от гардероба си.

Елегантният стил на Кейт беше най-скоро демонстриран по време на тридневното ѝ посещение с принц Уилям в Мумбай за наградите „Ъртшот“. Освен колекцията си от безупречно скроени бизнес костюми на марки като Габриела Хърст и индийския дизайнер Гаурав Гупта, принцесата заслепи на церемонията по връчването на наградите „Ъртшот“ на Уилям в традиционна анаркали рокля, сякаш излязла от боливудски филм.

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44-годишната Катрин премина по „зеления килим“ в Мумбай в ефектния тоалет с прилепнал корсаж и каскадна пола, създаден от базираната в Ню Делхи Махима Махаджан в знак на почит към страната домакин.

Сред другите звезди в списъка, чийто „уникален стил помогна за задаването на дневния ред през 2026 г.“, са новопровъзгласеният Джеймс Бонд Робърт Патинсън, класиран на второ място, актрисата от „Дюн“ Зендая и актрисата от „Короната“ Оливия Колман.

Адвокатката по правата на човека и бляскавата съпруга на Джордж Клуни Амал се нареди на трето място, като изданието я приветства като безспорната модна кралица на кинофестивала във Венеция.

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Начело на списъка на британския Vogue е британско-нигерийската актриса Уънми Мосаку, която спечели награда BAFTA за най-добра поддържаща женска роля за участието си във вампирския хорър „Грешници“. Независимо дали е на червения килим, или в дрехи за бременни, модният усет на Уънми е несравним, заяви изданието.

52-годишната Оливия Колман беше похвалена за „прехода от национално съкровище към модна любимка“ с акцент върху дизайнерските ѝ визии на червения килим и „обилната“ сива коса, която тази година се превърна в своеобразен стилов акцент.

В списъка попаднаха още Джилиан Андерсън, Charli XCX, Иън Райт и Силия Имри, редом до футболиста Джуд Белингам – който наскоро беше представен като най-новия глобален посланик на Calvin Klein.

Оригиналното „It момиче“ на модата Кейт Мос очаквано намери място в селекцията, заедно с норвежкия футболист Ерлинг Холанд, чиято обширна колекция от чанти „Бъркин“ и появите му на Световното първенство го превърнаха в икона на новото време.

Сред другите забележителни имена в класацията бяха Сиена Милър, известна с бохо-шик естетиката си, и Ромео Бекъм, който тази година посети за първи път Мет Гала. В избора на Vogue попада и майка му – Виктория Бекъм.