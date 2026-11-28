- При натрупване на снежна покривка над 15 см може временно да бъде спирано движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост и на леки коли.
- Пътните служби следят метеорологичната обстановка и са в готовност за снегопочистване и обработка на настилките.
- В София 170 снегорина са подготвени за зимното почистване, а наличните специализирани смеси са над 23 000 тона.
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По преценка на областните пътни управления и Националния координационен център от днес след 14:00 ч. е създадена готовност за временно спиране на движението при натрупване на снежна покривка над 15 см. Ограниченията могат да засегнат тежкотоварните и лекотоварните автомобили, а при необходимост и леките коли. Целта е да се осигури време за почистване и обработка на пътните настилки, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
От агенцията допълват, че пътните служби следят метеорологичната обстановка и разполагат с необходимия ресурс за обработка на пътните трасета. Особено внимание се отделя на високопланинските райони и проходите, където има предпоставки за хлъзгавост и заледявания.
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Целта е превантивните дейности, а впоследствие и снегопочистването, да започват възможно най-бързо, за да се осигури нормалното придвижване. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления от първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, които свързват Северна и Южна България.
АПИ съветва шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, да избягват резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват пътното платно.
От агенцията призовават водачите да проявяват търпение при евентуални временни ограничения на движението. Препоръчва се в автомобилите да има достатъчно гориво, вода и храна. Пътуващите могат да използват навигационни приложения, в които се подава актуална информация за проходимостта на пътищата и промените в организацията на движение.
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Подготовка за зимата в София
Общо 170 снегорина са в готовност за зимното почистване на София, съобщиха заместник-кметът по екология Николай Неделков и директорът на Столичния инспекторат Павлин Коджахристов по време на брифинг в началото на седмицата.
Подготвени са и над 23 000 тона специализирани смеси за допълнително посипване на замръзнали и заледени участъци, допълниха те.