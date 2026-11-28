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11 български привърженици пострадаха при нападението на стадион „Велодром“ в Марсилия преди мача с „Олимпик“.

От „Левски“ заявиха, че са предупреждавали за възможни проблеми със сигурността още преди срещата.

Домакините са посочили, че могат да гарантират сигурността на 500 български фенове.

Делегатът на УЕФА е отказал да спре мача, въпреки подадения сигнал от българската делегация.

„Досега не бях срещал такава агресия и омраза срещу нашите фенове. За мен това беше планирано и добре инсценирано“. Това заяви изпълнителният директор на „Левски“ Даниел Боримиров пред NOVA.

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В четвъртък български привърженици бяха нападнати на стадион „Велодром“ в Марсилия преди началото на срещата между „Левски“ и „Олимпик“. При инцидентите пострадаха 11 български фенове.

„Няма как такава група от фенове да се придвижи от едно към друго място и никой от охраната или полицията да не го види и да не предприеме мерки“, коментира Боримиров.

По думите му отборът на „Олимпик“ (Марсилия) е бил наказван през една-две години. „Не знам защо УЕФА ги допуска в евротурнирите, защо не преместват мача другаде“, заяви изпълнителният директор на „Левски“.

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Той посочи, че от българска страна предварително е имало призив да бъдат предприети мерки за сигурност, но домакините не са се съобразили с предупрежденията.

Най-трудно организираното гостуване

„От 28 години работя в „Левски“. Това е най-трудно организираното ни гостуване“, заяви Галина Костова, ръководител на международния отдел на клуба.

По думите ѝ комуникацията с „Олимпик“ е започнала още през август, след изтеглянето на жребия. През последния месец са били провеждани постоянни онлайн срещи с участието на представители на френския клуб, полицията в Марсилия и УЕФА.

„Ние казахме нашите опасения, че мачът ще се проведе там. Те подцениха всички обстоятелства, които направихме. Дори предложихме Марсилия да гостува у нас“, разказа Костова.

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От френска страна заявили, че могат да гарантират сигурността само на 500 души, поради което толкова билети били отпуснати за българските привърженици. Костова уточни, че освен тези 500 билета домакините са предоставили по протокол и 20 VIP билета за централната ложа, както и 200 билета първа категория.

Защо мачът не беше прекъснат

Даниел Боримиров обясни и защо българската делегация не е поискала незабавно прекратяване на срещата. По думите му от мястото, на което са били настанени, не са имали видимост към сектора с българските привърженици и първоначално не са разбирали какво се случва.

„Галина ми се обади и веднага отидохме при делегата. Тя вече разговаряше с него и попита защо не предприемат мерки. Той каза: „Аз заснемам това и ще бъде описано в протокола на УЕФА“. Делегатът и съдията са тези, които могат да спрат мача“, обясни Боримиров.

Галина Костова заяви, че провокациите срещу българската делегация са започнали още в началото, но са се засилили през последния месец.

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Тя посочи и проблеми с достъпа до стадиона. По думите ѝ на служителите на „Левски“ не е била предоставена съответната акредитационна система на съоръжението. Те получили само акредитации от УЕФА, които би трябвало да осигуряват пълен достъп до стадиона, но охраната не ги признала.

„За съжаление, охраната не призна тези акредитации. И ние не бяхме реално допуснати до определени зони. Ние, като служители на клуба, бяхме блокирани само в тунела между съблекалните и изходите за терена“, обясни Костова.

Тя допълни, че делегатът на УЕФА е отказал да спре срещата. Според нея той е бил неопитен и вероятно не се е сблъсквал с подобна ситуация.

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Костова обясни, че протоколът за реакция при инциденти е в три степени. Първата е временно забавяне на мача. След това, ако бъде преценено, че ситуацията се е подобрила и срещата може да продължи безопасно, играта се възстановява.