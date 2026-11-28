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Г раничен полицай от Бургас предотврати опит за кражба на автомобила си, докато в него се намирал едногодишният му син. Инцидентът станал на паркинга на голям хипермаркет в Поморие, където служителят слязъл за кратко, за да изтегли пари от банкомат.

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Детето на 1 година и 10 месеца било оставено в детското столче на задната седалка.

Мъж на 20 години от Поморие се качил на шофьорското място и опитал да потегли.

Бащата успял да го извади от автомобила, но се наложило да извади служебното си оръжие, за да го респектира.

Заподозреният е задържан за срок до 24 часа.

Александър Янчев е служител в сектор „Специални тактически действия“ към Регионалната дирекция „Гранична полиция“ – Бургас. В петък той бил в почивка и се грижел за сина си.

След разходка спрял автомобила пред магазин в Поморие, за да изтегли пари от банкомат. Колата била на около два метра от него, а детето останало на задната седалка, в детското си столче.

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„Спрях непосредствено пред банкомата, на 2 метра. Синът ми остана на задната седалка в детското столче. Докато теглих пари от банкомата, се обръщах, поглеждах го. В един момент забелязах, че млад мъж се качва на шофьорската седалка на колата и затваря след себе си вратата“, разказа пред NOVA Александър Янчев.

Реакцията на бащата била незабавна. Той успял да попречи на мъжа да потегли с автомобила.

„Отворих вратата на колата. С издърпването си го повалих на земята. Казах му, че съм полицай, но той не спираше да се съпротивлява и да агресира. Последва схватка няколко секунди на земята, при което той успя да ме избута. Ставайки, вдигна ръце за бой и тръгна срещу мен. Не можех да допусна по някакъв начин да се качи в колата, което наложи да извадя служебното си оръжие, за да го респектирам. Извадих си оръжието, без да го зареждам, като на висок тон отново му казах: „Полиция, лягай на земята“, обясни младши експерт Александър Янчев.

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След като овладял ситуацията, граничният полицай потърсил помощ от полицията. На мястото пристигнали полицейски екипи.

На инцидента станали свидетели десетки посетители на хипермаркета. Част от тях също подали сигнали на телефон 112.

При пристигането си полицаите установили, че мъжът, направил опит да открадне автомобила, е на 20 години и е от Поморие. Той бил задържан за срок до 24 часа.

Към момента в предоставената информация няма данни за мотивите на мъжа.