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Външният министър Велислава Петрова: Инцидентите с корабите показват разширяване на конфликта в Черно море

Външният министър коментира ескалацията в Черно море, отношенията със Северна Македония и актуални теми от външната и вътрешната политика

10 октомври 2026, 20:24
Външният министър Велислава Петрова: Инцидентите с корабите показват разширяване на конфликта в Черно море
Велислава Петрова   
Източник: МВнР

Ф актите около случилото се с двата кораба в икономическата зона на България показват ескалация и разширяване на конфликта и в Черно море, което създава по-голям риск и за нас. Това каза министърът на външните работи Велислава Петрова в предаването „Говори сега“ по БНТ.

Това не е атака срещу България, тъй като инцидентите не са на българска територия или в българската акватория, но военните действия в непосредствена близост до границите ни създават риск за страната, посочи Петрова.

Тя съобщи, че България е получила изрази на солидарност от съюзниците си и че контактите продължават както по линия на службите, така и по дипломатически канали. Страната ни е готова да получи допълнителна информация и помощ. В понеделник предстои заседание на Съвета на външните министри на Европейския съюз, на което темата също може да бъде обсъдена.

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По повод възможността България да задейства член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците, когато някой от тях смята, че териториалната му цялост, политическата независимост или сигурността му са застрашени, Петрова каза, че по същество необходимото обсъждане се е състояло в дните след инцидентите, независимо дали процедурата е била официално задействана.

България може да очаква подкрепа от европейските си партньори за сигурността в Черно море, заяви външният министър. По думите ѝ е важно въпросът да бъде разглеждан като европейски и натовски, а не само като национален. Тя посочи и необходимостта да се търсят решения за прекратяване на атаките срещу търговски кораби. Устойчивото решение на проблема е постигането на мир и провеждането на реални преговори, отбеляза Петрова.

За бъдещето на рафинерията в Бургас министърът каза, че е важно тя да продължи да работи и България да има участие в осигуряването на дейността ѝ занапред. За евентуална сделка е необходимо разрешение от руска страна, както и инвеститор, който разполага с достатъчно финансови възможности.

По повод обявеното от американския президент Доналд Тръмп за сделка за руски дизел, Петрова коментира, че икономическите отношения сами по себе си няма да доведат до мир в Украйна. Тя посочи, че икономическите връзки могат да обслужват определени интереси, но за прекратяване на военните действия са необходими и други условия. По думите ѝ предстои да се види дали сделката ще доведе до понижение на цените на горивата, тъй като засега такъв ефект не се наблюдава.

Велислава Петрова каза, че се обсъжда възможността за доставки на газ от България към Украйна през Турция. По думите ѝ, това зависи от договореност между съответните дружества – „Булгартрансгаз“ и украинската „Нафтогаз“, както и от наличието на достатъчни количества газ за пренос. Тя изрази надежда двете страни да се разберат, като уточни, че става въпрос за търговски отношения.

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България ще бъде домакин на среща на високо равнище за Средния коридор през пролетта на следващата година. Подготовката се извършва съвместно с Европейската комисия, като целта е форумът да доведе не само до политически послания, но и до конкретни инвестиционни проекти и решения за финансирането им, каза Петрова.

По думите ѝ, европейското финансиране може да привлече и други инвестиции, а развитието на Средния коридор е важно за диверсификацията на търговските връзки и за утвърждаването на България като входна точка към Европа. Министерството на транспорта е представило план с приоритетни проекти за инфраструктурна свързаност, като се обсъждат и енергийни проекти. България е на високо ниво на готовност за срещата, а организацията ѝ предстои да бъде уточнена.

По отношение на Република Северна Македония Петрова заяви, че България остава отворена за диалог, но очаква поетите ангажименти да бъдат изпълнени. Доверието се изгражда с действия, а не с думи, посочи тя. Основен приоритет за страната ни остава гарантирането на равните права на българите в Република Северна Македония. По думите ѝ, ескалацията на напрежението може да влоши условията за тях.

На въпрос за предложение НАТО да посредничи по въпросите между България и Северна Македония външният министър каза, че не е чувала за подобна инициатива. Позицията на България остава непроменена, а Коридор 8 е важен проект, за чието реализиране е необходима политическа воля, добави тя.

България работи за изпращането на медицински екип, който да прегледа Ива Михайлова в Република Северна Македония. Петрова съобщи, че страната е потвърдила по дипломатически път готовността си да допусне български лекари в Кочани или Скопие. Работи се посещението да се осъществи през следващите дни. Прегледът ще позволи да бъде направена обективна оценка на състоянието ѝ, но сам по себе си няма да реши въпроса с лечението, коментира министърът.

По повод срещата на премиера Румен Радев с Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Велислава Петрова каза, че не може да коментира какво е било обсъждано, тъй като това е въпрос към министър-председателя. Министерството на външните работи не е участвало в организацията на срещата. По думите ѝ, важното е, че е имало диалог.

Петрова уточни, че по линия на Министерството на външните работи не е постъпвала информация от Украйна за доказателства относно случилото се с корабите. Не е имало и информация от България към Украйна, която да потвърждава обстоятелствата около инцидентите.

Споразумението с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил е свързано единствено с културно-историческото наследство и не е обвързано с други двустранни въпроси, каза външният министър. Тя определи договореността като успех за българската дипломация и посочи работата на българския посланик в Гърция и личната ангажираност на премиера Румен Радев.

Източник: Николета Василева/БТА    
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