До 20 дни ще бъде обявена нова обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница.

Теренът в столичния квартал „Горна баня“ остава окончателно избран и няма да бъде променян.

МРРБ работи по осигуряването на пътния достъп до бъдещото лечебно заведение.

Група архитекти и урбанисти настояват да бъдат разгледани рисковете, свързани с достъпа, релефа и инфраструктурата на терена.

До 20 дни ще бъде обявена нова обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница, а избраният терен в столичния квартал „Горна баня“ няма да бъде променян. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков пред БНР.

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По думите му няма основание да се търси алтернативно място за изграждането на лечебното заведение. Шишков посочи, че имотът е достатъчно голям, включва и паркова среда, а достъпът до него ще бъде подобрен с изграждането на предвидения участък от Софийския околовръстен път.

„Теренът е голям, има включително парк в него, хубав достъп, след като се изгради околовръстният път и тогава достъпът наистина всички ще го видите колко е хубав“, коментира министърът.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се занимават с процедурите за осигуряване на транспортната достъпност. Подробният устройствен план за околовръстния път вече е в сила, а отчуждаването на необходимите терени е в напреднала фаза, обясни Шишков.

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Защо беше прекратена предишната процедура

В началото на септември правителството обяви, че прекратява обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница. Процедурата беше обект на съдебно обжалване пред Върховния административен съд.

Това беше вторият сериозен етап от подготовката на проекта, след като през март 2026 г. беше открита процедура за избор на проектант и авторски надзор. Предвиждаше се изпълнителят да разработи проекта на бъдещото лечебно заведение и да упражнява авторски надзор при строителството.

Новата поръчка трябва да даде възможност процедурата по избор на проектант да продължи след прекратяването на предишната.

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Архитекти и урбанисти оспорват избора на терен

Паралелно с подготовката на новата процедура продължава и спорът за пригодността на терена в „Горна баня“.

През октомври група архитекти, урбанисти, проектанти и еколози изпратиха отворено писмо до институциите, в което посочиха сериозни рискове при реализацията на проекта. Според тях проблемите са свързани с транспортния достъп, сложния релеф, инженерната инфраструктура и възможностите за изграждане на мащабния болничен комплекс.

В анализа си експертите обръщат внимание, че към момента достъпът до имота е възможен през улица с ширина около 6 метра. Това според тях поставя въпроси за организацията на движението на линейки, пожарни автомобили, градски транспорт и лични автомобили на пациентите и служителите.

Те изразяват съмнения и относно достатъчния капацитет на паркинга, както и обезпечаването на електрозахранването, водоснабдяването и канализацията.

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Според представените от тях данни бъдещият комплекс ще трябва да обслужва персонал от над 1500 души, като в проекта са предвидени 365 паркоместа. Експертите предупреждават, че нерешените инфраструктурни въпроси могат да окажат влияние върху сроковете за изграждане и крайната стойност на болницата.

Групата заяви готовност да предложи алтернативен терен, който се намира в действащ медицински комплекс и според авторите на писмото разполага с по-добра транспортна осигуреност и проектна готовност.

Какво се предвижда да има в Националната детска болница

Проектът предвижда изграждането на многопрофилно лечебно заведение, което да обедини различни специалности и медицински дейности за деца на едно място.

В първоначалното задание за проектиране са включени 26 клиники и отделения, 20 операционни зали, амбулаторно-диагностичен блок с 38 консултативни кабинета, лабораторен комплекс, отделения по образна диагностика и нуклеарна медицина, както и хеликоптерна площадка.

Идеята е болницата да осигури комплексна диагностика, лечение и проследяване на деца с различни заболявания, като намали необходимостта семействата да търсят специализирана медицинска помощ в различни лечебни заведения в страната.

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Изборът на терен в „Горна баня“ беше направен от държавата през 2022 г. след разглеждане на няколко възможни имота в София. Оттогава проектът преминава през различни административни, устройствени и процедурни етапи.

Следващата важна стъпка е обявяването на новата обществена поръчка и изборът на проектант, докато паралелно продължава подготовката на необходимата инфраструктура.