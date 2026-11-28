Част от исторически кей в Калифорния беше разрушена от мощни вълни.

Във Вирджиния спасителни екипи извадиха 39 души и две кучета от наводнени райони.

В Ню Джърси водата достигна едни от най-високите си нива от урагана „Санди“ през 2012 г.

В Мисури паднаха до 38 сантиметра сняг, а покривът на ледена пързалка се срути.

Около 264 000 потребители все още бяха без електричество в петък вечерта.

Мощните бури, обхванали САЩ по време на празника Деня на благодарността, нанесоха сериозни щети по крайбрежието на страната, предизвикаха спасителни операции и доведоха до разрушаването на част от исторически кей в Калифорния. Докато на източното крайбрежие проливните дъждове и силните ветрове постепенно отстъпват, западните щати продължават да се справят с последиците от необичайно високите приливи и огромните океански вълни, съобщават Associated Press и Reuters.

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By The Associated Press Much of the U.S. is facing foul weather for Thanksgiving, with a storm in the East forcing the postponement of Macy’s 100th Thanksgiving Day Parade and strong winds and king tides prompting flood warnings and… https://t.co/4Jz9e1iXYG — Mercury News (@mercnews) November 27, 2026

В град Пасифика, южно от Сан Франциско, мощни вълни разрушиха част от местния кей, построен през 1973 г. Съоръжението вече беше затворено през лятото заради установени пукнатини, а вълните допълнително повредиха конструкцията му и отнесоха части от нея в океана.

Властите в окръг Марин, северно от Сан Франциско, издадоха предупредително съобщение за евакуация на жителите на крайбрежни имоти в района на Стинсън Бийч заради опасността от големи вълни, които могат да залеят пътища и жилища. Предупреждението впоследствие беше отменено, но хората бяха посъветвани да избягват плажовете.

В Южна Калифорния също бяха регистрирани необичайно високи приливи. В Сан Диего морското равнище достигна около 2,7 метра, а в района на Лос Анджелис водата се покачи до приблизително 2,5 метра. В някои крайбрежни райони бяха предприети евакуации, а железопътната компания Amtrak отмени част от влаковете по крайбрежната линия Pacific Surfliner заради наводнени и повредени участъци от трасето.

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39 души бяха спасени във Вирджиния

На източното крайбрежие проливните дъждове и силните ветрове доведоха до наводнения в редица населени места от Северна Каролина до Ню Джърси.

В Норфолк, щата Вирджиния, спасителните екипи са помогнали на 39 души и две кучета, съобщи местен представител, цитиран от Associated Press.

Heavy rain, wind and flooding hit much of the US on Thanksgiving https://t.co/XCLMZW0V7j — WSVN 7 News (@wsvn) November 27, 2026

В Ню Йорк също бяха проведени спасителни операции. Кметът Зохран Мамдани съобщи, че двама души са били извадени от автомобилите си, попаднали в наводнени участъци.

Особено тежка беше ситуацията в крайбрежния град Авалон в Ню Джърси. Местните власти определиха наводненията като едни от най-сериозните в историята на общността. По думите на представители на местната администрация водата е заляла улици и е отнесла отломки, а няколко шофьори са били спасени, след като са навлезли с автомобилите си в наводнени участъци въпреки поставените предупредителни бариери.

Мащабът на наводненията напомни на местните жители за урагана „Санди“ от 2012 г., който причини огромни щети по източното крайбрежие на САЩ.

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Сняг в южните щати и срутен покрив в Мисури

Бурите донесоха необичайни зимни условия и в централните части на страната. В източната част на Мисури паднаха до 38 сантиметра сняг, а в някои райони на южните щати валя сняг по време на празничния ден.

В град Уенцвил, Мисури, покривът на ледена пързалка се срути в ранните часове на четвъртък. По това време в сградата не е имало хора. Съоръжението ще остане затворено до второ нареждане.

Сняг беше регистриран дори в щата Алабама, където подобни условия по време на Деня на благодарността са рядкост.

В Мериленд близо 2 милиона потребители бяха призовани да ограничат потреблението на вода до най-необходимото заради прекъсвания в електрозахранването, които засегнаха работата на водоснабдителната инфраструктура.

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Стотици хиляди все още са без ток

Въпреки постепенното подобряване на времето възстановяването след бурите продължава. По данни на сайта PowerOutage.us броят на потребителите без електричество е намалял до около 264 000 в петък вечерта спрямо над 900 000 в пика на стихията.

Националната метеорологична служба на САЩ предупреди, че макар основната буря да се отдалечава от източното крайбрежие, системата ще отслабва постепенно. До събота на места се очакваха остатъчни валежи и условия за образуване на поледици.

Междувременно в Ню Йорк продължава подготовката за традиционния парад на Macy's, който беше отложен за събота за първи път в 100-годишната си история заради опасността от силните ветрове.

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Защо приливите бяха толкова високи?

Една от причините за наводненията по западното крайбрежие са т.нар. кралски приливи (king tides) – периоди, в които морското равнище достига особено високи естествени стойности заради взаимното разположение и гравитационното влияние на Слънцето, Луната и Земята.

Тази година ефектът е допълнително засилен от необичайно топлите води в Тихия океан, свързвани с явлението Ел Ниньо. Комбинацията от високи приливи, силни ветрове и мощни вълни увеличава риска от крайбрежни наводнения и ерозия.

Според метеоролозите подобни условия могат да създадат сериозни проблеми за крайбрежните общности, особено в ниско разположените райони, където морската вода лесно достига до улици, жилища и инфраструктура.