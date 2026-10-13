Свят

Как реагира светът на атаките срещу кораби в Черно море

Два търговски кораба бяха поразени с дронове на 13 октомври край българското Черноморие

Обновена преди 17 минути / 13 октомври 2026, 09:27
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Д ва търговски кораба бяха атакувани с дронове в Черно море край българското крайбрежие на 13 октомври, като единият, товарният AZOV CONCORD, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис, потъна източно от село Крапец, община Шабла, а към момента на първоначалната информация един моряк от екипажа му беше спасен и спасителната операция продължаваше. Другият кораб, CHELSEA 3 под малтийски флаг, беше поразен източно от Бяла, а екипажът му беше евакуиран, като петима души получиха медицинска помощ за леки наранявания. Българският премиер осъди атаките като „абсолютно недопустими“, обяви, че ще потърси разговор с руския посланик и подкрепа от НАТО и ЕС, докато международните агенции Reuters и Associated Press съобщиха за инцидентите.

Атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море на 13 октомври предизвикаха реакция от българското правителство. София определи случилото се като недопустимо и обяви, че ще търси съдействие от НАТО и Европейския съюз. В същото време българските власти признаха, че засега няма категорични доказателства кой е извършителят.

  1. Реакциите на световните лидери не закъсняха: 
  • Урсула фон дер Лайен

Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо, написа в социалната мрежа Х председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 

"Категорично осъждам атаките с дронове над търговски кораби край българския бряг. Излагането на смъртна опасност на живота на екипажа и застрашаването на сигурността в Черно море. Солидарни сме с България и благодарим на спасителните ѝ екипи за бързата реакция. Отговорните за случилото се трябва да бъдат подведени под отговорност", посочва Фон дер Лайен в поста си.

  • Андрий Сибига

Сибига обвини Русия за атаките и осъди действията ѝ като демонстрация на пренебрежение към живота на цивилните и сигурността на корабоплаването в Черно море.

Той подчерта значението на Черно море за глобалната продоволствена сигурност и обвини Москва, че използва заплахите за морския транспорт като средство за натиск чрез риска от недостиг на храни.

 Разговарях с българския министър-председател за последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, написа Марк Рюте в "Екс".

НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците ни в Черноморския регион. Вече засилихме присъствието си по източния фланг и ще продължим да следим обстановката по отношение на сигурността, като при необходимост ще коригираме мерките си за възпиране и отбрана, посочи още генералният секретар на НАТО.

Радев: Два са ударените с дронове кораби край България

  • София: „Абсолютно недопустима“ атака

Българският премиер Румен Радев осъди нападенията, като заяви, че те са извършени в непосредствена близост до българските териториални води. По информация на международната агенция Reuters той е определил случилото се като „абсолютно недопустимо“ и е съобщил, че предстои да разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Радев заяви също, че ще бъде поканен руският посланик в България за разговор във връзка с инцидента. Премиерът отбеляза, че резултатът от нападението е в полза на Руската федерация, но това не е равнозначно на доказателство за руска отговорност.

Американската информационна агенция Associated Press (AP) също отрази нападенията. Според агенцията два кораба са били поразени от дронове край българското Черноморие, като единият е потънал и са започнали спасителни действия.

AP съобщава, че един моряк от потъналия кораб е бил спасен. От другия кораб, плаващия под малтийски флаг CHELSEA 3, са евакуирани всичките 15 души от екипажа, петима от които са получили медицинска помощ за леки наранявания.

Агенцията също подчертава, че Радев е потърсил съдействие от НАТО и ЕС, тъй като България не разполага с ясни доказателства за установяване на отговорните за нападенията.

Очакват се официални изявления от НАТО, Европейската комисия, украинското правителство и руското външно министерство.

Източник: Reuters, Associated Press (AP)    
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