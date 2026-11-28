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Никола Цолов се класира седми в квалификацията за Гран при на Катар във Формула 2.

Българинът ще стартира от четвърта позиция в съботния спринт заради обърнатата стартова решетка за първите 10 пилоти.

Най-бърз в квалификацията беше Уго Угочукву, следван от Габриеле Мини и Алекс Дън.

Цолов е втори в генералното класиране с 200 точки, на седем зад лидера Рафаел Камара.

Камара няма да участва в последните два кръга заради ангажиментите си във Формула 1 с „Хаас“.

Българският пилот Никола Цолов завърши на седмо място в квалификацията за предпоследния кръг от сезона във Формула 2 на пистата „Лусаил“ в Катар.

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Състезателят на „Кампос Рейсинг“ записа време от 1:36.330 минути и изостана с 0,512 секунди от най-бързия в сесията Уго Угочукву. Американецът, който направи дебюта си във Формула 2, спечели първата стартова позиция с време от 1:35.818 минути.

Втори се нареди Габриеле Мини с изоставане от 0,044 секунди, а третото място зае Алекс Дън, който е сред основните конкуренти на Цолов в битката за титлата. Съотборникът на българина в „Кампос Рейсинг“ Ноел Леон приключи квалификацията на пета позиция.

Въпреки седмото място в квалификацията Цолов ще стартира от четвърта позиция в съботния спринт. Това е възможно заради правилото във Формула 2, според което стартовата решетка за спринтовото състезание се формира чрез разместване на първите 10 пилоти от квалификацията в обратен ред.

Надпреварата е насрочена за 18:15 часа българско време. Съботният спринт в Катар ще бъде и юбилейното 250-о състезание в историята на Формула 2.

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Битката за титлата във Формула 2

В генералното класиране Никола Цолов заема второто място с 200 точки, на седем зад лидера Рафаел Камара. Бразилецът обаче няма да участва в последните два кръга от шампионата, тъй като ще изпълнява ангажиментите си във Формула 1 с отбора на „Хаас“.

Така Цолов получава възможност да се бори за титлата в оставащите състезания от сезона, въпреки че точките на Камара в класирането се запазват.

Трети в подреждането е Алекс Дън със 189 точки. Ирландецът изостава с 11 точки от българския пилот и с 18 от първата позиция. Габриеле Мини също остава сред състезателите с математически шансове за титлата.

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Отсъствието на Камара променя разпределението на силите в заключителната част на шампионата, но не намалява конкуренцията за първото място. Дън и Мини са сред основните съперници на Цолов в оставащите стартове.

Последни два кръга до края на сезона

Катар е предпоследният кръг от календара на Формула 2 за 2026 г. След него пилотите ще се отправят към Абу Даби, където ще се проведе финалният кръг от шампионата.

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За Цолов резултатите в двете състезания на „Лусаил“ ще бъдат особено важни в опита му да съкрати изоставането си и да запази шансовете си за световната титла.