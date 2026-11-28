С март телевизорите, безжичните високоговорители, умните контакти, охранителните камери и мрежовите устройства за съхранение на данни (NAS) правят домовете ни по-удобни, но същевременно създават допълнителни възможности за киберпрестъпниците. Проблемът е, че хората обикновено се съсредоточават върху защитата на своите компютри и смартфони, като същевременно пренебрегват десетките по-малки устройства, свързани към същата Wi-Fi мрежа. За съжаление, дори само един недостатъчно добре защитен умен контакт може да се превърне в входна точка към останалата част от домашната мрежа, отбелязва MakeUseOf.

Домашният рутер е входната точка, чрез която практически всяко свързано устройство комуникира с интернет. Започнете като промените потребителското име и паролата на администратора, инсталирате най-новия фърмуер и активирате криптиране WPA2 или WPA3. Освен това използвайте силна парола за Wi-Fi мрежата, която се различава от паролите за другите ви акаунти. Ако рутерът ви поддържа автоматични актуализации за сигурност, активирайте ги.

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Една от най-ефективните мерки за сигурност е да отделите устройствата за умен дом от компютрите, смартфоните и устройствата за съхранение на данни. Много съвременни рутери поддържат „гост мрежи“ или специализирани мрежи за IoT (интернет на нещата). Свържете умните контакти, телевизорите, камерите и другите свързани уреди към тази отделна мрежа. Така, в случай че някое устройство бъде компрометирано, то ще има по-малко възможности за достъп до личните ви файлове или до вашето NAS устройство.

Умните устройства често биват забравени след първоначалната им настройка, но техният софтуер може да съдържа уязвимости, които производителите откриват и отстраняват с течение на времето. Проверявайте за актуализации на фърмуера на вашия телевизор, камери, умни контакти, рутер и NAS устройство. Активирайте автоматичните актуализации и следете съобщенията за поддръжка от страна на производителя. Едно устройство, което вече не получава корекции за сигурност, с времето може да се превърне в риск за сигурността.

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Смарт телевизорите може да събират информация за навиците на гледане, използването на приложения, както и за други аспекти от поведението на потребителя. Прегледайте настройките за поверителност, деактивирайте функцията за автоматично разпознаване на съдържание (ако не желаете данните за гледането да се събират за целите на препоръките и рекламата) и премахнете приложенията, които вече не използвате. Също така избягвайте инсталирането на неофициални приложения от ненадеждни източници.

Едно NAS устройство може да съдържа снимки, документи и лични резервни копия, натрупани през годините, което го превръща в особено ценна цел. Използвайте надеждни администраторски идентификационни данни, активирайте двуфакторна автентикация и инсталирайте актуализациите за сигурност. Деактивирайте ненужния отдалечен достъп и избягвайте да излагате административния интерфейс на устройството директно в интернет. Ако се нуждаете от отдалечен достъп, използвайте правилно конфигурирана VPN връзка или решението за сигурен достъп, предоставено от производителя.

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Също така деактивирайте функциите, които не използвате. Дистанционното администриране, ненужните облачни услуги, неизползваните микрофони и остарелите приложения могат да създадат допълнителни рискове за сигурността. Проверете настройките на своите умни контакти, камери, високоговорители и други устройства. Ако дадено устройство не се нуждае от достъп извън дома ви, деактивирайте тази функционалност.

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И накрая, от време на време отваряйте административния интерфейс на рутера си и преглеждайте списъка със свързани устройства. Това помага да откриете непознати устройства, забравени джаджи, както и оборудване, което вече не би трябвало да има достъп до мрежата. Премахнете старите устройства и проверете всичко, което не разпознавате.