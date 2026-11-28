23-годишен шофьор не се подчинил на полицейско разпореждане за проверка.

При опит да продължи движението си ударил последователно три паркирани автомобила.

Дрегерът отчел 2,18 промила алкохол.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Мъж с 2,18 промила алкохол е задържан във Велико Търново, след като при опит да избегне полицейска проверка е ударил три паркирани автомобила. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал тази сутрин около 6:00 ч. Екип на „Пътна полиция“ е предприел проверка на лек автомобил на ул. „Страцин“ в областния град. Водачът обаче не изпълнил полицейското разпореждане и продължил движението си, като последователно блъснал три паркирани коли, след което спрял.

При проверката е установено, че зад волана е бил 23-годишен местен жител. Техническото средство е отчело 2,18 промила алкохол.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.