От атакувания „Chelsea 3“ до мистерията с втория кораб: Какво знаем за плавателните съдове в Черно море

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Т ри дрона поразяват товарен кораб край Бяла на 13 октомври 2026 г., екипажът е евакуиран, а часове по-късно е съобщено за още един ударен и потънал плавателен съд източно от Крапец.

Първият инцидент е свързан с товарния кораб CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, който е поразен при атака с три дрона източно от Бяла. Вторият беше оповестен от премиера Румен Радев, който съобщи за още един ударен и потънал кораб на около 70 морски мили източно от Крапец.

По данни на специализирания морски портал Maritime.bg CHELSEA 3 е останал на вода след атаката, а екипажът му е евакуиран.

При втория случай първоначално се появи информация, че става дума за товарния кораб за генерални товари AZOV CONCORD (IMO: 9387748), плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис. Плавателният съд е бил ударен източно от село Крапец, община Шабла.

Но според Turkiye Today Корабът AZOV CONCORD не е ударен от дрон, а е участвал в спасителна операция.

„Последната информация е, че корабът AZOV CONCORD не е бил ударен, а е участвал в спасителна операция за екипажа на потънал кораб, който е бил ударен. Към момента остава неясно кой кораб е бил ударен, вероятно HS Dignity, североизточно от нос Шабла в Черно море. Този случай няма нищо общо с CHELSEA 3. Той е бил ударен на много по-южна позиция“, посочват източниците на турската медия.

Новите съобщения идват само седмица след атаката срещу други два търговски кораба, ALFA WATAN и ABLE, в българската изключителна икономическа зона.

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CHELSEA 3 - товарният кораб, поразен от три дрона край Бяла

CHELSEA 3 е търговски кораб за генерални товари, който плава под флага на Малта. Според информацията на Maritime.bg плавателният съд е бил атакуван през нощта срещу 13 октомври, докато се е намирал източно от град Бяла.

В първоначалните съобщения се посочва, че корабът е подал сигнал около 01:30 ч. през нощта. Сигналът за нападението е довел до реакция на българските служби, а екипажът впоследствие е бил свален на брега.

Според публикацията на Maritime.bg двама моряци са получили леки наранявания. Те са били транспортирани с катер на „Гранична полиция“ до Варна.

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Какво се знае за CHELSEA 3?

Специализираният морски портал публикува и конкретни технически данни за плавателния съд:

Име: CHELSEA 3. IMO номер: 9361392. Тип: кораб за генерални товари. Флаг: Малта. Дължина: 136 метра. Дедуейт: 5827 тона. Година на построяване: 2006 г. Последен известен маршрут: от турското черноморско пристанище Гиресун към Джурджулещ, Молдова.

Дедуейтът от 5827 тона обозначава общата товароносимост на кораба, включително товара, горивото, водата, провизиите, екипажа и останалите запаси. Той не е равнозначен на количеството превозван товар при конкретния рейс.

CHELSEA 3 е построен през 2006 г. и към момента на инцидента е изпълнявал международен търговски рейс в Черно море. По данни на Maritime.bg корабът е собственост и се управлява от компании, базирани в Украйна, според справка в международната морска база данни Equasis.

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Колко близо до България е станала атаката?

CHELSEA 3 се е намирал на около 14 морски мили източно от Бяла. Това съответства на приблизително 26 километра.

Какво се случва с екипажа?

След атаката екипажът е евакуиран. Според Maritime.bg двама моряци са получили леки наранявания и са транспортирани до Варна с катер на „Гранична полиция“. ​

Основни технически данни за HS Dignity:

Име на кораба: HS Dignity

Тип: Товарен кораб за генерални товари (General Cargo / Cargo)

IMO номер: 9545912

MMSI номер: 630001133

Позивна: JSAP5

Флаг: Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau)

Размери: Дължина (LOA) около 123,7 метра и ширина 18 метра.

Информация за курса и маршрута:

Маршрут: Плавателният съд е потеглил от пристанище Мостаганем в Алжир (DZ MOS) на 5 октомври 2026 г.

Крайна дестинация: Пристанище Браила в Румъния (RO BRA), като очакваното време на пристигане (ETA) е било сочено за 15 октомври 2026 г. в 14:00 ч.

Текущо състояние към момента на данните: Корабът се е намирал в Черно море (с последно отчетена позиция около 14 часа и 19 минути преди извличането на данните), движел се е с ход (на собствен ход с машина) със скорост от около 9,6 възли и газене от 4,4 метра.

AZOV CONCORD

AZOV CONCORD плава под флага на Сейнт Китс и Невис. Международният му идентификационен номер е IMO 9387748.

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Какво знаем за AZOV CONCORD?