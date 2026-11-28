"Беше опит за убийство": Какво разказаха фенове на "Левски", завърнали се от Марсилия

АПИ: При над 15 см сняг временно ще се спира трафикът за обработка на настилките

Колко ще ни струва трапезата за Никулден тази година

Граничен полицай осуети кражба на колата си, докато детето му било вътре

Трима българи остават в болница след нападението над фенове на „Левски“ в Марсилия.

Военният самолет „Спартан“ е в готовност да ги прибере, но се очаква лекарите да разрешат транспортирането им.

Един от пострадалите, Виторио, е с мозъчен кръвоизлив и черепно-мозъчна травма.

Френската прокуратура е започнала две отделни производства – срещу фенове на „Олимпик“ (Марсилия) и срещу български привърженици.

Трима души остават в болница след нападението над привърженици на „Левски“ на стадиона в Марсилия. Военният самолет „Спартан“ е в пълна готовност да ги прибере в България. Това са потвърдили пред NOVA от българското правителство. Разпореждането е на министъра на отбраната.

Почетният консул в Марсилия: Част от българските фенове са отправяли нацистки поздрави

Очаква се лекарите във Франция да преценят дали състоянието на пострадалите позволява да бъдат транспортирани със самолет. С тях е в постоянен контакт и здравният министър Катя Ивкова.

Рано тази сутрин в България пристигнаха още наши сънародници, станали свидетели на агресията. Един от тях разказа, че е имало предварителни опасения за възможни сблъсъци.

„Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ходя на мачове отдавна и горе-долу ми беше ясно. Бях казал, че ако не си взема билет точно за гостуващия сектор – „клетката“, аз не бих отишъл там. И така и стана“, разказа прибрал се фен.

Той отрече българските привърженици да са провокирали нападението и изрази мнение, че подобни твърдения във френските медии са опит да се оправдае случилото се.

"Беше опит за убийство": Говорят фенове на "Левски", завърнали се от Марсилия

„Като са седнали нашите фенове във VIP сектора, да са викнали „Само Левски!“. После ми казаха: „Ние викнахме един път и оттам всичко тръгна“, разказа още мъжът.

Според него домакините на мача трябва да понесат сериозни санкции.

„Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство - 10 минути. Не един-два шамара, а налагане, налагане, налагане. И по правилник трябва да се извади отборът от турнира и да му се наложи и още по-тежка забрана. Например една-две години да не участва“, заяви той.

Друг от завърналите се фенове описа случилото се като страшна гледка.

„Виждаха се нашите фенове, които ги биеха от другата страна, не можеха да дойдат при нас“, разказа мъжът.

Ето как френските медии коментираха нападението над фенове на Левски в Марсилия

Какво е състоянието на пострадалите българи

Състоянието на тримата фенове, които все още са хоспитализирани, е стабилно, съобщава NOVA.

Лекарите трябва да обсъдят дали състоянието на Виторио позволява той да бъде изписан. Той е с мозъчен кръвоизлив и черепно-мозъчна травма, поради което не е сигурно дали медицинският екип ще разреши да пътува със самолет.

Приятелката му Богомила сподели, че основното ѝ притеснение е свързано с това какво ще се случи след изписването им от болницата и каква е възможността двамата да се приберат в България.

В същата болница се лекува и още един български гражданин. За него има по-малко информация, но той е контактен.

„Варварски акт“: Остри реакции на политически лидери след нападенията над български фенове в Марсилия

Франция разследва нападението и действията на феновете

Във Франция продължават дискусиите за поведението на българските привърженици и причините, довели до ескалацията на напрежението. Част от френските медии и представители на футболната общественост коментират твърдения за нацистки жестове и маймунски крясъци от страна на български фенове. Според тях това е една от провокациите, довели до агресивната реакция на привържениците на „Олимпик“ (Марсилия).

Още вчера прокуратурата в Марсилия започна две отделни съдебни процедури – едната срещу фенове на френския клуб, а другата срещу български привърженици. В информацията се подчертава, че именно марсилските фенове са започнали първи атаките.

Фенове на "Марсилия" нападнаха привърженици на "Левски" във Франция, има ранени българи (СНИМКИ)

От „Олимпик“ (Марсилия) са подали две жалби срещу неизвестни извършители – едната за подбуждане към дискриминация, а другата за групово насилие.

Предстои да стане ясно какви ще бъдат последиците за двата клуба и дали дисциплинарни органи ще наложат санкции. Възможно е наказанието за „Олимпик“ да бъде по-тежко заради нападението над гостуващите привърженици.