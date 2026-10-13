ЕС и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове в Черно море

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Украйна призова за ответни мерки срещу Русия след атаките по кораби край България

Е вропейският съюз и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове срещу търговски кораби край българското Черноморие. Премиерът Румен Радев проведе телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като постави въпроса за допълнителна съюзническа помощ за наблюдението и контрола на морското и въздушното пространство.

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Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също изрази солидарност с България и съобщи, че нападенията срещу гражданското корабоплаване и по-широките заплахи за сигурността в региона ще бъдат обсъдени от европейските лидери на заседанието на 15 и 16 октомври.

Два кораба бяха атакувани край българския бряг

През нощта срещу 13 октомври корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше поразен от три дрона на около 18 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 членове на екипажа бяха спасени, а осем от тях бяха настанени в болници във Варна.

Около четири часа по-късно беше съобщено за втора атака срещу плавателен съд на около 17 морски мили източно от Крапец. Петима моряци бяха спасени, но съдбата на кораба остана неизяснена.

След инцидентите премиерът свика извънредно заседание на службите за сигурност. България настоява за международно съдействие при разследването, установяване на произхода на дроновете и засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство.

Как реагира светът на атаките срещу кораби в Черно море

Рюте: НАТО ще коригира отбранителната си позиция при необходимост

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте увери, че Алиансът следи внимателно развитието на ситуацията в Черно море и е готов да предприеме допълнителни мерки, ако това се наложи.

„НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море. Вече засилихме позицията си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, когато е необходимо“, написа Рюте в социалната мрежа X.

I spoke with Bulgarian PM @RumenRadevPM about the latest attacks on commercial shipping in the Black Sea. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea. We have already strengthened our posture along the eastern flank and will continue to monitor the security environment, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 13, 2026

По време на разговора с Радев е била обсъдена и необходимостта от допълнителна съюзническа помощ за укрепване на българските способности за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.

Фон дер Лайен: Отговорните за атаките трябва да понесат последствията

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди нападенията срещу търговски кораби край България. По думите ѝ Черно море се превръща в още една зона на ескалация на войната в Украйна, а сигурността на гражданското корабоплаване е застрашена.

„Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България. Ние сме със страната и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция. Отговорните трябва да бъдат подведени под отговорност“, написа Фон дер Лайен в X.

The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine. This is unacceptable. I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea. We stand with Bulgaria and thank its rescuers for their swift response. Those responsible should be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026

Тя и Рюте са изразили солидарност с България и са благодарили за бързата реакция на спасителните екипи, оказали помощ на бедстващите моряци. Двамата са потвърдили готовността на европейските и евроатлантическите партньори да съдействат за изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

Коща: Нападенията срещу граждански кораби са неприемливи

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също осъди атаките и предупреди за засилването на нападенията срещу търговското корабоплаване в Черно море.

„Европейският съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край нейното крайбрежие“, написа той в X.

„Нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговските плавателни съдове в Черно море се засилват. Те са абсолютно неприемливи“, подчерта Коща.

The EU stands in full solidarity with Bulgaria following last night's attacks on cargo vessels off its coast. Attacks on civilian shipping and merchant vessels in the Black Sea are escalating. They are totally unacceptable. The European Council will address the situation and the intensification of Russia’s hybrid campaigns at its meeting later this week. — António Costa (@eucopresident) October 13, 2026

Той съобщи, че европейските лидери ще обсъдят последните инциденти и по-широките заплахи за сигурността в региона на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

„Европейският съвет ще обсъди ситуацията и засилването на хибридните кампании на Русия на заседанието си по-късно тази седмица“, заяви Коща.

Андрий Сибига: Москва съзнателно не зачита човешкия живот и безопасността в Черно море

„Украински граждани са ранени при последния руски удар срещу търговски кораби близо до българските териториални води“, написа в социалната мрежа X украинският външен министър Андрий Сибига.

„Последният удар на Русия срещу търговски кораби близо до териториалните води на България, който доведе до раняването на граждани на Украйна и Азербайджан, още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването в Черно море от Москва“, написа Сибига.

Russia's latest attack on commercial vessels near Bulgaria's territorial waters, which injured Ukrainian and Azerbaijani citizens, once again demonstrates Moscow's deliberate disregard for civilian lives and maritime security in the Black Sea. We urge our partners to step up pressure on Russia, strengthen sanctions, and take decisive action to hold it accountable and protect freedom of navigation. The Black Sea is a lifeline for global food security. Russia is attacking it to weaponize hunger and hold the world hostage. This must be met with strength. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 13, 2026

Той призова партньорите да увеличат натиска и санкциите над Русия и да вземат решителни действия, за да потърсят отговорност от нея и да защитят свободата на корабоплаването. „Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия“, добави украинският външен министър.

България търси общи действия с Румъния и Турция

България ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на съвместни предложения за защита на търговските плавателни съдове и повишаване на сигурността в Черно море, обяви премиерът Румен Радев.

Страната ни ще постави въпроса и пред европейските лидери на предстоящото заседание на Европейския съвет. Сред основните искания са международна подкрепа за разследването на атаките, установяване на произхода на използваните дронове и допълнителни способности за наблюдение на морското и въздушното пространство.