Свят

ЕС и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове в Черно море

Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте осъдиха нападенията срещу търговски кораби, а Антонио Коща обяви, че европейските лидери ще обсъдят ситуацията тази седмица

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 59 минути / 13 октомври 2026, 12:20
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Е вропейският съюз и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове срещу търговски кораби край българското Черноморие. Премиерът Румен Радев проведе телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като постави въпроса за допълнителна съюзническа помощ за наблюдението и контрола на морското и въздушното пространство.

Велислава Петрова обсъди с ЕС и НАТО произхода на дроновете и наблюдението в Черно море

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също изрази солидарност с България и съобщи, че нападенията срещу гражданското корабоплаване и по-широките заплахи за сигурността в региона ще бъдат обсъдени от европейските лидери на заседанието на 15 и 16 октомври.

Два кораба бяха атакувани край българския бряг

През нощта срещу 13 октомври корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше поразен от три дрона на около 18 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 членове на екипажа бяха спасени, а осем от тях бяха настанени в болници във Варна.

Около четири часа по-късно беше съобщено за втора атака срещу плавателен съд на около 17 морски мили източно от Крапец. Петима моряци бяха спасени, но съдбата на кораба остана неизяснена.

След инцидентите премиерът свика извънредно заседание на службите за сигурност. България настоява за международно съдействие при разследването, установяване на произхода на дроновете и засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство.

Как реагира светът на атаките срещу кораби в Черно море

Рюте: НАТО ще коригира отбранителната си позиция при необходимост

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте увери, че Алиансът следи внимателно развитието на ситуацията в Черно море и е готов да предприеме допълнителни мерки, ако това се наложи.

„НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море. Вече засилихме позицията си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, когато е необходимо“, написа Рюте в социалната мрежа X.

По време на разговора с Радев е била обсъдена и необходимостта от допълнителна съюзническа помощ за укрепване на българските способности за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.

Фон дер Лайен: Отговорните за атаките трябва да понесат последствията

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди нападенията срещу търговски кораби край България. По думите ѝ Черно море се превръща в още една зона на ескалация на войната в Украйна, а сигурността на гражданското корабоплаване е застрашена.

„Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България. Ние сме със страната и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция. Отговорните трябва да бъдат подведени под отговорност“, написа Фон дер Лайен в X.

Тя и Рюте са изразили солидарност с България и са благодарили за бързата реакция на спасителните екипи, оказали помощ на бедстващите моряци. Двамата са потвърдили готовността на европейските и евроатлантическите партньори да съдействат за изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

Коща: Нападенията срещу граждански кораби са неприемливи

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също осъди атаките и предупреди за засилването на нападенията срещу търговското корабоплаване в Черно море.

„Европейският съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край нейното крайбрежие“, написа той в X.

„Нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговските плавателни съдове в Черно море се засилват. Те са абсолютно неприемливи“, подчерта Коща.

Той съобщи, че европейските лидери ще обсъдят последните инциденти и по-широките заплахи за сигурността в региона на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

„Европейският съвет ще обсъди ситуацията и засилването на хибридните кампании на Русия на заседанието си по-късно тази седмица“, заяви Коща.

Андрий Сибига: Москва съзнателно не зачита човешкия живот и безопасността в Черно море

„Украински граждани са ранени при последния руски удар срещу търговски кораби близо до българските териториални води“, написа в социалната мрежа X украинският външен министър Андрий Сибига.

„Последният удар на Русия срещу търговски кораби близо до териториалните води на България, който доведе до раняването на граждани на Украйна и Азербайджан, още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването в Черно море от Москва“, написа Сибига.

Той призова партньорите да увеличат натиска и санкциите над Русия и да вземат решителни действия, за да потърсят отговорност от нея и да защитят свободата на корабоплаването. „Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия“, добави украинският външен министър.

България търси общи действия с Румъния и Турция

България ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на съвместни предложения за защита на търговските плавателни съдове и повишаване на сигурността в Черно море, обяви премиерът Румен Радев.

Страната ни ще постави въпроса и пред европейските лидери на предстоящото заседание на Европейския съвет. Сред основните искания са международна подкрепа за разследването на атаките, установяване на произхода на използваните дронове и допълнителни способности за наблюдение на морското и въздушното пространство.

Редактор: Василена Василева
Атаки с дронове Черно море Сигурност в Черно море България НАТО Европейски съюз Търговски кораби Международна подкрепа Хибридни заплахи Морска сигурност
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