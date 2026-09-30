България

"Ще остане в историята": ПФК "Ботев" (Пловдив) се сбогува с Илиян Филипов

Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 10:00
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Р ъководството на ПФК "Ботев" (Пловдив) излез с първо изявление след покушението на собственика на клуба. От "Колежа" изразяват "дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба".

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Бившият кмет на Пловдив разкри за последните си думи с разстреляния Илиян Филипов

"ПФК Ботев Пловдив изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов. Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство.

Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България.

В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели.
Поклон пред паметта му", написаха от футболния клуб във Facebook.

Редактор: Василена Василева
Източник: Димитър Петков, БТА    
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