ЕК прекрати процедурата срещу България за киберсигурността

Е вропейската комисия приключи процедурата за нарушение срещу България, образувана поради забавяне при уведомяването за мерките за пълно транспониране на Директива за киберсигурността, известна като МИС 2.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация получи уведомление за приключването ѝ днес.

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

Закриването на процедурата следва приетите изменения в Закона за киберсигурност и официалното уведомяване на Европейската комисия за пълното транспониране на директивата на 6 март 2026 г.

Това е важен резултат от работата на министерството и националните институции по изпълнение на европейските ангажименти на България в областта на киберсигурността.

ЕК с наказателната процедура срещу България и още 22 страни от ЕС

Законодателните промени разширяват обхвата на изискванията за киберсигурност и засилват мерките за управление на риска и докладване на киберинциденти.

Целта е по-добра защита на гражданите и бизнеса и по-висока устойчивост на ключови услуги в енергетиката, транспорта, здравеопазването, цифровата инфраструктура и публичната администрация.