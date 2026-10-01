България

ЕК прекрати процедурата срещу България за киберсигурността

Целта е по-добра защита на гражданите и бизнеса

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 18:25
ЕК прекрати процедурата срещу България за киберсигурността
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия приключи процедурата за нарушение срещу България, образувана поради забавяне при уведомяването за мерките за пълно транспониране на Директива за киберсигурността, известна като МИС 2.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация получи уведомление за приключването ѝ днес.

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

Закриването на процедурата следва приетите изменения в Закона за киберсигурност и официалното уведомяване на Европейската комисия за пълното транспониране на директивата на 6 март 2026 г.

Това е важен резултат от работата на министерството и националните институции по изпълнение на европейските ангажименти на България в областта на киберсигурността.

ЕК с наказателната процедура срещу България и още 22 страни от ЕС

Законодателните промени разширяват обхвата на изискванията за киберсигурност и засилват мерките за управление на риска и докладване на киберинциденти. 

Целта е по-добра защита на гражданите и бизнеса и по-висока устойчивост на ключови услуги в енергетиката, транспорта, здравеопазването, цифровата инфраструктура и публичната администрация.

Редактор: Николай Киров
Източник: МИДТ    
Киберсигурност Европейска комисия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

Русия уби капитана на

Русия уби капитана на "Призрака на Киев"

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

България Преди 39 минути

Участниците в протеста настояха институциите да обърнат внимание на проблемите в академията

Променят споразумението с „Локхийд Мартин“ за F-16

Променят споразумението с „Локхийд Мартин“ за F-16

България Преди 1 час

То предвижда изпълнението на шест проекта за индустриално сътрудничество

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

България Преди 3 часа

Кметът призова за извънредна предпазливост: Призовават се жителите и гостите да избягват ниските зони и местата със събиране на вода, при нужда да се звъни на 112

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

България Преди 4 часа

Това е станало след доклад на „Медицински надзор“

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

Парите ни Преди 4 часа

Приходната агенция е извършила над 270 проверки от началото на септември и проследява движението на стоките чак до крайния клиент

Бум на краста в Европа: Кои са първите симптоми и защо инфекцията се разпространява

Бум на краста в Европа: Кои са първите симптоми и защо инфекцията се разпространява

Преди 4 часа

Налице са ефективни методи за лечение, но митовете и стигмата пречат на правилния контрол над заболяването

Заляха учител с бензин и подпалиха училища във Франция

Заляха учител с бензин и подпалиха училища във Франция

Свят Преди 4 часа

Стотици младежи тази сутрин обкръжиха пожарната кола, която бе изпратена да гаси огъня в гимназия

Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа в новата празнична комедия „Човекът с чувала“

Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа в новата празнична комедия „Човекът с чувала“

Любопитно Преди 4 часа

Първият трейлър на комедията „Човекът с чувала“ вече е онлайн. В лентата екшън легендата Арнолд Шварценегер обединява сили с Алън Ричсън, за да си върне откраднатата вълшебна чанта и да спаси празника. Премиерата на комедията е на 2 декември

Криста Пайк

„Нормално ли е да ме пари така?“: Разкриха кошмарния въпрос на Криста Пайк към екзекуторите след втората смъртоносна инжекция

Свят Преди 4 часа

Въпреки че ѝ бе приложена двойна порция пентобарбитал, първата жена, осъдена на смърт в Тенеси от 200 години насам, остана жива и бе откарана в болница. Тя вероятно е с мозъчно увреждане

Страшни бури и наводнения в Крит

Страшни бури и наводнения в Крит

Свят Преди 5 часа

Бедствието взе и жертва

Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

Любопитно Преди 5 часа

Приключението продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA

Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

България Преди 5 часа

От 12:00 часа „Пътна полиция“ ще започне поетапно ограничаване на автомобилното движение

,

Край на измамите в любовта: Нов сайт проверява криминалното минало на кандидатите за среща

Любопитно Преди 5 часа

В САЩ пуснаха платформата Stud or Dud, която разкрива фалшивите профили, криминалните досиета и фалитите на потенциалните партньори. Целта е спиране на масовите онлайн измами за милиони долари

ЕК дава България на Съда на ЕС по две процедури

ЕК дава България на Съда на ЕС по две процедури

България Преди 5 часа

Страната ни получава нови предупреждения и за земеделската земя, цифровите услуги, електронните отпадъци и потребителските кредити

КЕВР отказа исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на газа

КЕВР отказа исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на газа

България Преди 6 часа

В ценовия микс за октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан

Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска

Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска

Парите ни Преди 6 часа

Новите жилищни кредити в България продължават да са значително по-евтини от средното за еврозоната

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Във Варна отглеждат "Кралицата на нощта"

sinoptik.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Сватбени камбани и екстремно изкачване в новия епизод на „Свобода на колела“

Edna.bg

Гери Малкоданска, Никол Станкулова и DARA триумфираха на „Жена на годината 2026“

Edna.bg

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов, повдигнаха обвинение на задържания

Nova.bg

Бюджетният дефицит достигна 3,6 млрд. евро към края на септември

Nova.bg