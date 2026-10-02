Любопитно

Науката разкри: Необичайният физически знак, че някой ви харесва

Забравете за очния контакт. Учени откриха необичаен физически знак за романтичен интерес, който се крие в начина, по който човек ходи, когато е до вас

2 октомври 2026, 08:53
Науката разкри: Необичайният физически знак, че някой ви харесва
Източник: iStock/Getty Images

В сички познаваме класическите знаци на привличането: разширени зеници, нервно засмиване, навеждане на тялото напред или копиране на жестовете. Ново проучване на учените обаче разкрива един доста необичаен физически индикатор за романтичен интерес, за който вероятно никога не сте подозирали - и той е свързан с начина, по който човек се движи.

Изследователите са установили, че когато един човек харесва някого романтично, той подсъзнателно променя темпото и микрокоординацията на крачката си, когато ходи до него.

Науката зад „романтичната крачка“

Проучването анализира движението на двойки при различни сценарии - когато ходят с приятели, с непознати и с хора, към които изпитват романтично или сексуално привличане.

Учените забелязват няколко ключови промени в поведението:

Синхронизация на темпото: Мъжете подсъзнателно забавят крачката си с до 7%, когато вървят до жена, към която имат романтичен интерес, за да се изравнят с нейния ритъм.

Спестяване на енергия срещу близост: От биомеханична гледна точка, ходенето с по-бавно темпо от естественото изразходва повече енергия. Фактът, че мъжете променят ходенето си, показва, че подсъзнанието им поставя близостта над физическата ефективност.

Микрокоординация: Влюбените двойки или хората с взаимно привличане често подсъзнателно синхронизират фазата на стъпване - слагат левия или десния си крак на земята в абсолютно един и същ момент.

Защо го правим без да съзнаваме?

Според еволюционните психолози това поведение е дълбоко вкоренено в нашата биология. В миналото способността да се адаптираш към темпото на партньора е била знак за грижа, подкрепа и готовност за съвместно съществуване.

Когато вървите с приятел от същия пол, темпото ви обикновено се определя от това кой ходи по-бързо. Но когато се намесят романтичните чувства, по-бързият пешеходец почти винаги напасва крачката си към по-бавния.

Как да го забележите на следващата си среща?

Ако искате да разберете дали между вас и някого има нещо повече от приятелство, просто се разходете заедно:

  • Забележете темпото: Ако той/тя естествено забавя или забързва, за да бъде рамо до рамо с вас, без да се налага да молите за това, привличането е налице.
  • Следете стъпките: Погледнете краката си - ако ходите в пълен ритъм и стъпвате едновременно, мозъкът ви вече работи на една и съща честота.
Източник: iflscience    
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