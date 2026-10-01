България

В „Младост” 1 излязоха на протест за топла вода

Много сигнали за липса на топла вода са били получени и от омбдусмана

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 20:41
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Ж ители на столичния квартал „Младост” 1 излязоха на протест. Причината е липса на топла вода в част от блоковете след извършената профилактика от "Топлофикация София" през септември.

В позиция пред NOVA от дружеството заявиха, че след приключване на годишната профилактика на топлофикационен район "София Изток" са възникнали много аварии по най-амортизираните участъци на мрежата и се налага те да бъдат отстранени последователно.

Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври

Протестиращите твърдят, че след плановото пускане на водата през септември, са имали такава за едва няколко дни. Казват и че се е стигнало на разлив на топла вода зад един от блоковете. Хората трудно се справят с битовите си нужди и уточняват, че прибягват до подръчни средства.

Много сигнали за липса на топла вода са били получени и от омбдусмана Велислава Делчева. От своя страна тя е сигнализирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски. От там са изискали цялостната документация за всички аварийни и планови прекъсвания на топлоподаването - причини, дата, час, продължителност, както и описание на всеки отделен случай.

Хората дадоха заявка недоволството да продължи, ако проблемът не се разреши в спешен порядък.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
протест Младост Топлофикация София
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