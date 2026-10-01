България

Променят споразумението с „Локхийд Мартин“ за F-16

То предвижда изпълнението на шест проекта за индустриално сътрудничество

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 19:34
Променят споразумението с „Локхийд Мартин“ за F-16
Източник: EPA/БГНЕС

П арламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроект за ратифициране на изменение към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на България и „Локхийд Мартин“ относно Програмата за индустриално сътрудничество F-16 Block 70.

Рамковото споразумение между Министерството на икономиката и „Локхийд Мартин“ предвижда изпълнението на шест проекта за индустриално сътрудничество, като към момента пет проекта се изпълняват успешно на територията на България, три от които се реализират от „Авионамс“ АД.

Самолетите F-16 Block 70 ще се поддържат изцяло у нас

С изменението на споразумението проект „Предоставяне на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки на F-16 блок 70“ се заменя с проект „Изграждане на способности за ремонт на генератори на F-16 блок 70", който също се предвижда да се реализира от „Авионамс“ . 

В „Авионамс“ АД в момента текат ремонтни дейности по привеждане на съществуващите помещения в съответствие с изискванията на Проекти №1, 2 и 3, като са налице възможности за тяхното бъдещо разширяване, чрез усвояване ремонта и на други агрегати от самолета. С новия проект се надгражда вече съществуващ индустриален капацитет в държавното дружество, което води до икономии на разходи, трансфер на ноу-хау и технологии, разкриване на нови производствени възможности, разширяване на продуктовото портфолио, създаване на работи места и повишаване на конкурентоспособността на българското предприятие на международните пазари. Очакванията са този проект да има сериозна добавена стойност за България предвид факта, че подобен капацитет съществува само в една държава от Европейския съюз (Полша), се посочва в доклада на парламентарната Комисия по отбрана по законопроекта.

На второ четене: Комисията по отбрана прие промени в договора за F-16

Ивелин Първанов („Възраждане") посочи, че на заседанието на ресорната комисия е споменато, че България ще бъде втората държава в Европа, която ще може да прави такова обслужване, но постави въпроса дали вече имаме някакви договорености с други държави, които ползват F-16 и дали тази дейност ще е рентабилна. Ако само ще пребоядисваме самолети и ще сменяме колесниците, това не го виждам като някакво особено индустриално постижение, коментира той.  

Председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание Иван Лалов („Прогресивна България") каза, че рамковото споразумение е подписано през 2019 г., но заради някои административни неуредици „Авионамс" е сключил договор с „Локхийд Мартин" едва през 2025 г. Той добави, че в момента се извършва основен ремонт на една от сградите, където ще се правят ремонтите на електросистемата, на агрегатната система и колесника. Лалов обясни, че промяната на четвърти проект ще позволи да се увеличи обемът от ремонти на F-16 в завода. В договора между „Авионамс" и „Локхийд Мартин" изрично е подчертано, че не се касае само за ремонт на нашите F-16, а на всички нашите съседи, които имат такива и нямат тези ремонтни възможности, отбеляза той. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Теодора Цанева    
F-16 Block 70 Локхийд Мартин Авионамс
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

Русия уби капитана на

Русия уби капитана на "Призрака на Киев"

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Повече екрани, камери и големи джанти оскъпяват сметката за ремонт

Повече екрани, камери и големи джанти оскъпяват сметката за ремонт

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

България Преди 39 минути

Участниците в протеста настояха институциите да обърнат внимание на проблемите в академията

ЕК прекрати процедурата срещу България за киберсигурността

ЕК прекрати процедурата срещу България за киберсигурността

България Преди 2 часа

Целта е по-добра защита на гражданите и бизнеса

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

България Преди 3 часа

Кметът призова за извънредна предпазливост: Призовават се жителите и гостите да избягват ниските зони и местата със събиране на вода, при нужда да се звъни на 112

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

България Преди 4 часа

Това е станало след доклад на „Медицински надзор“

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

Парите ни Преди 4 часа

Приходната агенция е извършила над 270 проверки от началото на септември и проследява движението на стоките чак до крайния клиент

Бум на краста в Европа: Кои са първите симптоми и защо инфекцията се разпространява

Бум на краста в Европа: Кои са първите симптоми и защо инфекцията се разпространява

Преди 4 часа

Налице са ефективни методи за лечение, но митовете и стигмата пречат на правилния контрол над заболяването

Заляха учител с бензин и подпалиха училища във Франция

Заляха учител с бензин и подпалиха училища във Франция

Свят Преди 4 часа

Стотици младежи тази сутрин обкръжиха пожарната кола, която бе изпратена да гаси огъня в гимназия

Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа в новата празнична комедия „Човекът с чувала“

Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа в новата празнична комедия „Човекът с чувала“

Любопитно Преди 4 часа

Първият трейлър на комедията „Човекът с чувала“ вече е онлайн. В лентата екшън легендата Арнолд Шварценегер обединява сили с Алън Ричсън, за да си върне откраднатата вълшебна чанта и да спаси празника. Премиерата на комедията е на 2 декември

Криста Пайк

„Нормално ли е да ме пари така?“: Разкриха кошмарния въпрос на Криста Пайк към екзекуторите след втората смъртоносна инжекция

Свят Преди 4 часа

Въпреки че ѝ бе приложена двойна порция пентобарбитал, първата жена, осъдена на смърт в Тенеси от 200 години насам, остана жива и бе откарана в болница. Тя вероятно е с мозъчно увреждане

Страшни бури и наводнения в Крит

Страшни бури и наводнения в Крит

Свят Преди 5 часа

Бедствието взе и жертва

Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

Любопитно Преди 5 часа

Приключението продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA

Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

България Преди 5 часа

От 12:00 часа „Пътна полиция“ ще започне поетапно ограничаване на автомобилното движение

,

Край на измамите в любовта: Нов сайт проверява криминалното минало на кандидатите за среща

Любопитно Преди 5 часа

В САЩ пуснаха платформата Stud or Dud, която разкрива фалшивите профили, криминалните досиета и фалитите на потенциалните партньори. Целта е спиране на масовите онлайн измами за милиони долари

ЕК дава България на Съда на ЕС по две процедури

ЕК дава България на Съда на ЕС по две процедури

България Преди 5 часа

Страната ни получава нови предупреждения и за земеделската земя, цифровите услуги, електронните отпадъци и потребителските кредити

КЕВР отказа исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на газа

КЕВР отказа исканото от „Булгаргаз“ поскъпване на газа

България Преди 6 часа

В ценовия микс за октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан

Остра реакция от Скопие заради мощите на цар Самуил

Остра реакция от Скопие заради мощите на цар Самуил

Свят Преди 6 часа

Партията на Мицкоски отказа съвместно почитане на тленните останки

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Във Варна отглеждат "Кралицата на нощта"

sinoptik.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Сватбени камбани и екстремно изкачване в новия епизод на „Свобода на колела“

Edna.bg

Гери Малкоданска, Никол Станкулова и DARA триумфираха на „Жена на годината 2026“

Edna.bg

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов, повдигнаха обвинение на задържания

Nova.bg

Бюджетният дефицит достигна 3,6 млрд. евро към края на септември

Nova.bg