Променят споразумението с „Локхийд Мартин“ за F-16

П арламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроект за ратифициране на изменение към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на България и „Локхийд Мартин“ относно Програмата за индустриално сътрудничество F-16 Block 70.

Рамковото споразумение между Министерството на икономиката и „Локхийд Мартин“ предвижда изпълнението на шест проекта за индустриално сътрудничество, като към момента пет проекта се изпълняват успешно на територията на България, три от които се реализират от „Авионамс“ АД.

Самолетите F-16 Block 70 ще се поддържат изцяло у нас

С изменението на споразумението проект „Предоставяне на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки на F-16 блок 70“ се заменя с проект „Изграждане на способности за ремонт на генератори на F-16 блок 70", който също се предвижда да се реализира от „Авионамс“ .

В „Авионамс“ АД в момента текат ремонтни дейности по привеждане на съществуващите помещения в съответствие с изискванията на Проекти №1, 2 и 3, като са налице възможности за тяхното бъдещо разширяване, чрез усвояване ремонта и на други агрегати от самолета. С новия проект се надгражда вече съществуващ индустриален капацитет в държавното дружество, което води до икономии на разходи, трансфер на ноу-хау и технологии, разкриване на нови производствени възможности, разширяване на продуктовото портфолио, създаване на работи места и повишаване на конкурентоспособността на българското предприятие на международните пазари. Очакванията са този проект да има сериозна добавена стойност за България предвид факта, че подобен капацитет съществува само в една държава от Европейския съюз (Полша), се посочва в доклада на парламентарната Комисия по отбрана по законопроекта.

На второ четене: Комисията по отбрана прие промени в договора за F-16

Ивелин Първанов („Възраждане") посочи, че на заседанието на ресорната комисия е споменато, че България ще бъде втората държава в Европа, която ще може да прави такова обслужване, но постави въпроса дали вече имаме някакви договорености с други държави, които ползват F-16 и дали тази дейност ще е рентабилна. Ако само ще пребоядисваме самолети и ще сменяме колесниците, това не го виждам като някакво особено индустриално постижение, коментира той.

Председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание Иван Лалов („Прогресивна България") каза, че рамковото споразумение е подписано през 2019 г., но заради някои административни неуредици „Авионамс" е сключил договор с „Локхийд Мартин" едва през 2025 г. Той добави, че в момента се извършва основен ремонт на една от сградите, където ще се правят ремонтите на електросистемата, на агрегатната система и колесника. Лалов обясни, че промяната на четвърти проект ще позволи да се увеличи обемът от ремонти на F-16 в завода. В договора между „Авионамс" и „Локхийд Мартин" изрично е подчертано, че не се касае само за ремонт на нашите F-16, а на всички нашите съседи, които имат такива и нямат тези ремонтни възможности, отбеляза той.