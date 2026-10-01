Бюджетният дефицит на България расте до 3,6 млрд. евро през септември

Б юджетният дефицит на България да нарасне до 3,6 млрд. евро към края на септември на база на предварителни данни и оценки очаква Министерството на финансите. Това се равнява на 2,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към септември са предвидени да бъдат в размер на 33,9 млрд. евро, което е 68,4% от годишните разчети към Закона за държавния бюджет на България за 2026 г. и с 3,4 млрд. евро (11%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година.

От Министерството на финансите посочват, че за ръста принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо септември 2025 г. с 2,4 млрд. евро (9,8%).

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към септември 2026 г. са в размер на 37,5 млрд. евро, което е 66,1% от годишните разчети. За сравнение разходите по консолидираната фискална програма към септември 2025 г. бяха в размер на 33,7 млрд. евро.

Очакват ръст на бюджетния дефицит до 1,75 млрд. евро

От финансовото министерство отчитат, че нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, при разходите за персонал и при капиталовите разходи заради проектите по Плана за възстановяване и устойчивост и по Общинската инвестиционна програма.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 септември 2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,9 млрд. евро.

Министерството на финансите съобщи вчера, че бюджетният дефицит на България възлиза на 3,075 млрд. евро на касова основа към края на август, което е 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт.

Дефицитът в бюджета вече е близо 600 млн. евро

Припомняме, че в държавния бюджет за 2026 г. е заложен дефицит от 5,7% от БВП.