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Анди Бърнам и пътят на Великобритания обратно в ЕС

По думите на британския премиер Анди Бърнам "Брекзит е причинил повече щети от ползи”, а и повечето избиратели искат по-тесни отношения с ЕС. Има ли Великобритания път назад и какви са възможните варианти

2 октомври 2026, 06:44
Анди Бърнам и пътят на Великобритания обратно в ЕС
Източник: iStock

П о думите на британския премиер Анди Бърнам "Брекзит е причинил повече щети от ползи”, а и повечето избиратели искат по-тесни отношения с ЕС. Има ли Великобритания път назад и какви са възможните варианти, съобщи Deutsche Welle.

"Казвал съм преди, че искам в рамките на своя живот да видя Великобритания обратно в Европейския съюз. Няма смисъл да казвам нещо различно сега, въпреки че в момента може би ситуацията не е точно такава”, каза британският премиер Анди Бърнам пред Би Би Си. Министър-председателят на Обединеното кралство все по-често коментира темата за сближаването на Лондон с Брюксел и как точно може да се случи това. По думите му "Брекзит е причинил повече щети от ползи”.

Бърнам казва, че трябва внимателно да се прецени какви ще бъдат и ползите, и щетите от потенциалните варианти за стопляне на отношенията с Европейския съюз. Какви са вариантите и може ли наистина да се стигне до връщане на Великобритания в рамките на Обединена Европа?

Залогът е голям

Плановете на Бърнам за по-близки отношения с ЕС са рисковани, пише "Гардиън”. Залогът за намиране на добро решение е много голям, тъй като за последните 10 години, откакто Великобритания гласува на референдум да излезе от Европейския съюз, страната се отдалечи значително от най-близкия си и естествен търговски партньор. Лондон отбеляза спад в износа към ЕС, британските граждани се сблъскаха с проблеми, свързани със свободното придвижване в Европа, а работодателите в страната бяха изложени на нова бюрокрация.

Ново присъединяване към ЕС, швейцарски модел?

Връщането в ЕС би изисквало провеждането на нов референдум във Великобритания и вероятно години на преговори за отмяна на Брекзит, отбелязва "Гардиън”. Освен това Брюксел ще се нуждае от гаранции, че Великобритания няма просто да реши напусне отново на някой следващ етап.

Евентуално връщане в ЕС би означавало връщане към правото на свободно движение, което ще позволи на гражданите на ЕС да живеят и работят във Великобритания и обратното. Това обаче би бил и сериозен потенциален проблем, тъй като привържениците на Брекзит го приемат като стъпка към безконтролна миграция към Обединеното кралство. Без него обаче няма как Лондон да получи и важната за него пълна свобода на търговията без проверки на стандартите на стоките и допълнителните митнически формуляри. Според анализ на института "Великобритания в променящата се Европа” това може да допринесе за увеличение на брутния вътрешен продукт на страната с между три и пет процента.

Друг вариант е т.нар. "швейцарски модел” - страната не е член на ЕС, но от миналата година се ползва с "безпрепятствен достъп” до единния пазар на електроенергия, до космическите, изследователски и образователни програми на ЕС, както и работата на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. В замяна Швейцария позволи свободното движение на хора и внася по 375 млн. евро годишно в икономическите фондове и фондовете за намаляване на социални разлики между регионите в ЕС. Лондон вече получи предложение за такова партньорство, но то беше отхвърлено по времето на Борис Джонсън. Причината беше точно клаузата за свободно придвижване, припомня "Гардиън”.

Остават и други възможности - например присъединяване към Европейската икономическа общност по модела на Норвегия и Лихтенщайн. Това обаче отново означава позволяване на свободно движение, тъй като единният пазар осигурява четири свободи на движение – на работната сила, на капитала, на услугите и на търговията. Съществува и вариантът за "асоциирано членство”, каквото беше предложено на Канада наскоро.

Как гледат британците на перспективите

Седем от всеки десет избиратели искат правителството да изгради по-тесни отношения с Европейския съюз, сочи ново проучване на "Политико”, което показва степента на подкрепа за евентуално преразглеждане на споразумението за Брекзит. Дори сред избирателите, които подкрепят партията "Реформирай Обединеното кралство” на един от най-големите поддръжници на Брекзит Найджъл Фараж,мнозинството - от 51%, споделя мнението, че настоящото споразумение с Брюксел е прекалено дистанцирано. 

В проучването се подчертават и други резултати: Около 31% казват, че Великобритания трябва да работи за "по-тесни” отношения с Брюксел, но само ако това не означава спазване на правилата на ЕС. 39% обаче казват, че искат "много по-тясно” сътрудничество, дори ако това изисква Обединеното кралство отново да се съобразява с някои правила на ЕС.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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