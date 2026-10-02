България

Подготвят саркофага на цар Самуил: Последни приготовления преди историческото посрещане

Мраморното съоръжение се изработва във Велинград, а тленните останки на владетеля ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 07:01
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П оследни приготовления текат преди завръщането на тленните останки на цар Самуил в България. Днес трябва да приключи изработването и да бъде монтиран специалният мраморен саркофаг, в който ще бъдат положени останките на българския владетел.

Румен Радев покани българите да посрещнат тленните останки на цар Самуил в София

Саркофагът се изработва в цех за мраморни изделия във Велинград. Върху него са предвидени няколко орнамента с историческа и религиозна символика. Сред тях са изображения на два лъва с крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм, предава NOVA.

На капака е изобразен и гербът, възпроизведен по плащеницата, с която са открити тленните останки на владетеля. Името на Самуил също ще бъде изписано върху саркофага.

Връщат в България останките на цар Самуил

Официалното посрещане на останките ще бъде в събота, 3 октомври, в София. Те ще бъдат транспортирани от Гърция със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в старинната базилика „Света София“.

Според информацията на Министерския съвет церемонията по посрещането е насрочена за 12:30 ч. на площад „Батенберг“, пред Княжеския дворец. След нея ще се състои шествие до храма, където ще бъде последното място за покой на владетеля.

Връщането на тленните останки е резултат от споразумение между България и Гърция след продължили десетилетия дипломатически разговори. За постигнатата договореност съобщи премиерът Румен Радев на 29 септември.

Цар Самуил: Владетелят, който се завръща у дома

Освен останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, в България ще бъдат пренесени и откритите в други два саркофага останки, за които се смята, че са на цар Гавраил Радомир и други членове на владетелското семейство.

Мястото за полагането им е определено в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София“ в столицата. Саркофазите ще бъдат подредени по начин, съобразен с разположението им при откриването в базиликата „Свети Ахилий“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро.

Счупената ръка и златните нишки: Как бе разбулена загадката около тленните останки на цар Самуил

Тленните останки на българския владетел са открити при археологически разкопки в базиликата „Свети Ахилий“ на остров Свети Ахил в Гърция. Откритието е дело на гръцкия археолог проф. Николаос Мицопулос през 60-те години на миналия век.

Находката е от особено значение за историческите изследвания, тъй като в базиликата са разкрити няколко гроба, свързвани със Самуиловата династия. Именно там са открити и саркофазите, от които произхождат останките, които сега ще бъдат пренесени в България.

Цар Самуил управлява България в края на X и началото на XI век.

Управлението му е белязано от продължителните военни сблъсъци с Византийската империя. Той умира на 6 октомври 1014 г., след битката при Ключ (Клейдион), в която българската войска претърпява тежко поражение.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, Government.bg, БТА    
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