Любопитно

2 октомври: 30 години от политическата екзекуция на ул. „Латинка“

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 октомври 2026, 06:37
2 октомври: 30 години от политическата екзекуция на ул. „Латинка“
Източник: iStock/Guliver Images

С утринта на 2 октомври 1996 г. в София започва като обикновен есенен ден за жителите на квартал „Изток“. Минути след девет часа обаче глухият звук от четири изстрела пресича тишината пред сградата на улица „Латинка“ № 15.

Бившият министър-председател на България Андрей Луканов излиза от дома си и тръгва към автомобила си, но след като стига до него, се връща към входа на блока си.

Точно там, стрелец, дегизиран като скитник, изненадва политика отблизо и го поваля на земята с четири куршума. Когато шофьорът и съседите се притичват на помощ, Луканов вече е издъхнал. на мястото са открити дрехи, за които се смята, че са били използвани при маскировката. Това е единственото убийство на премиер на страната след промените от 1989 г.

Архитектът на прехода и неговите сенки

За да разберем защо този атентат разтърсва из основа българското общество, трябва да се върнем към ролята на Андрей Луканов в най-драматичните години от съвременната ни история. Дипломат от кариерата, израснал в семейство с дълбоки корени в комунистическото движение, той разполага с изключителни контакти в Москва и Западния свят. Той е сред основните фигури, които на 10 ноември 1989 г. свалят Тодор Живков от власт.

Следват два правителствени мандата начело на страната в изключително тежък период, белязан от мораториума върху плащанията по външния дълг и тежката икономическа и социална криза от 1990–1991 г., известна в политическия език като „Лукановата зима“. Дори когато напуска министър-председателския пост, влиянието му във вътрешнополитическия и икономическия живот остава огромно.

Сблъсъкът на интереси в газовия сектор

През 1995 и 1996 г. напрежението около политика започва да ескалира бързо. В качеството си на президент на българо-руското съвместно дружество „Топенерджи“, тогава той се оказва в центъра на геополитическа и икономическа битка за контрола върху транзита на руски природен газ през България.

Луканов влиза в остър конфликт както с тогавашния премиер Жан Виденов, така и с мощни финансово-промишлени групировки от епохата на ранния капитализъм.

Несъгласията са за това кой да държи ключа към енергийните потоци и как да се разпределят активите в държавата създават противопоставяния, които надхвърлят стандартните парламентарни дебати. 

Дългото разследване и съдебният лабиринт

Разследването на убийството на улица „Латинка“ се превръща в едно от най-сложните и противоречиви в историята на българското правосъдие. Оръжието на престъплението, пистолет „Макаров“, е намерено 40 дни по-късно, зад радиатор на площадката между етажите в жилищен блок на ул. „Димчо Дебелянов“.

Години след атентата криминалистите арестуват украинските граждани Александър Русoв и Алексей Кичатов, както и българските им съучастници, като за физически извършител е сочен Русов.

През 2003 г. Софийският градски съд произнася доживотни присъди за подсъдимите. Процесът обаче претърпява пълен обрат на по-горните инстанции. Върховният касационен съд окончателно оправдава всички обвиняеми през 2007 г. поради липса на безспорни доказателства и разкрити сериозни процесуални нарушения при събирането на показанията.

Така, три десетилетия след сутринта на 2 октомври 1996 г., въпросът кой е поръчал и извършил екзекуцията на Андрей Луканов остава без правен отговор в историята.

  • Капанът в Истанбул: Убийството на Джамал Хашоги

На 2 октомври 2018 г. 59-годишният саудитски журналист и критичен наблюдател на режима в Рияд Джамал Хашоги влиза през вратите на консулството на Саудитска Арабия в турския мегаполис Истанбул.

Целта му е съвсем обикновена и битова, той трябва да получи документи, необходими за предстоящия му брак с турската му годеница Хатидже Дженгиз. Тя го чака отвън, държейки телефоните му, с уговорката, че процедурата ще отнеме съвсем малко време. Хашоги така и не излиза от сградата.

От приближен до кралския двор до дисидент в изгнание

За да разберем дълбокия резонанс от изчезването на Кашоги, е важно да погледнем към неговото минало. В продължение на десетилетия той е утвърден глас в арабския медиен свят, бивш главен редактор на влиятелни издания и съветник на високопоставени фигури в саудитската кралска династия.

С идването на власт на младия престолонаследник принц Мохамед бин Салман обаче пространството за критично мислене в страната рязко се стеснява. През 2017 г. Кашоги взема трудното решение да напусне родината си и да се установи в Съединените щати. Там той започва да пише редовни коментари за вестник „Вашингтон пост“.

В своите статии той подкрепя част от социалните реформи в Саудитска Арабия, но открито критикува нарастващия авторитаризъм, арестите на активисти и воденето на опустошителната военна кампания в Йемен. Това го превръща в един от най-видимите и чуваеми критици на режима извън пределите на страната.

Анатомията на един дипломатически кошмар

Първоначално властите в Рияд категорично отричат Хашоги да е станал жертва на престъпление вътре в дипломатическото представителство, като твърдят, че той е напуснал сградата невредим.

В същото време турските служби за сигурност и разузнаване започват постепенно да изнасят разкрития, които шокират световната общественост. Според събраните доказателства и аудиозаписи от вътрешността на консулството, специален екип от 15 саудитски агенти, пристигнали малко по-рано с частни самолети в Истанбул, е очаквал журналиста.

Разкритията сочат, че Хашоги е бил удушен броени минути след влизането си, а тялото му е било унищожено, за да не останат никакви следи. Постепенно, под натиска на необоримите доказателства и засилващия се международен отзвук, Саудитска Арабия променя версията си неколкократно, като накрая признава, че журналистът е бил убит при „самоволна операция“ на агенти, надвишили правомощията си.

Геополитическият трус и разклатените съюзи

Убийството на Джамал Хашоги предизвиква една от най-тежките дипломатически кризи между Близкия изток и Запада през последните десетилетия.

Случилото се поставя в изключително деликатно положение ключови световни лидери и тества границите на стратегическите партньорства. Западните държави са принудени да балансират между икономическите и военните си интереси от една страна, и защитата на човешките права и свободата на словото от друга.

Случаят доведе до налагане на санкции срещу отделни физически лица, замразяване на част от оръжейните сделки и сериозен изолационизъм за престолонаследника Мохамед бин Салман в първите години след трагедията.

 Доклад на американското разузнаване, публикуван по-късно, заключва, че операцията е била одобрена на най-високо ниво в Рияд. И до днес останките на Хашоги не са намерени, а сянката от събитията на 2 октомври 2018 г. остава завинаги в историята като символ на цената, която понякога се плаща за свободното слово.

Още събития на 2 октомври:

  • 1187 г. – Сирийският султан Саладин превзема Йерусалим след 88-годишно управление от кръстоносците.
  • 1870 г. – Рим е обявен за столица на обединена Италия.
  • 1928 г. – В Мадрид е основана Прелатурата на Светия Кръст и Опус Деи известна като Опус Деи.
  • 2016 г. – Ким Кардашиян е обрана под прицела на оръжие в хотелската си стая в Париж, като са ѝ задигнати бижута на стойност 10 милиона долара

Родени:

  • 1452 г. – роден е  Ричард III, крал на Англия
  • 1833 г. – роден е Вито Позитано, италиански дипломат
  • 1869 г. – роден е Махатма Ганди, индийски политик, Баща на нацията
  • 1951 г. – роден е Стинг, английски рок музикант

Починали:

  • 1916 г. – умира Димчо Дебелянов, български поет
Автор: Надежда Неменски
Андрей Луканов Джамал Хашоги политическо убийство преход в България Луканова зима Топенерджи Саудитска Арабия Мохамед бин Салман свобода на словото 2 октомври
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Забавени доставки: Очертава ли се криза с противогрипните ваксини

Забавени доставки: Очертава ли се криза с противогрипните ваксини

2 октомври: 30 години от политическата екзекуция на ул. „Латинка“

2 октомври: 30 години от политическата екзекуция на ул. „Латинка“

Румен Радев и заместниците му на блиц контрол в парламента

Румен Радев и заместниците му на блиц контрол в парламента

Украйна: Русия има планове за атаки срещу държави от ЕС

Украйна: Русия има планове за атаки срещу държави от ЕС

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Защо кучето ви носи различни предмети?

Защо кучето ви носи различни предмети?

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски дронове отново атакуваха Южния мост в Киев

Руски дронове отново атакуваха Южния мост в Киев

България Преди 44 минути

Съоръжението над река Днепър беше поразен и предишния ден, при атака са били повредени и други обекти в столицата

Спешна среща в ЕС заради цените на горивата

Спешна среща в ЕС заради цените на горивата

Свят Преди 57 минути

Държавите членки ще обсъдят с Европейската комисия мерки на фона на натиска за освобождаване на стратегически запаси от дизел

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов: Разследването продължава

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов: Разследването продължава

България Преди 1 час

По случая се работи по няколко основни версии, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев

Музика, плаж и нощен живот: Как ще се забавляват феновете на „Евровизия“ в Бургас

Музика, плаж и нощен живот: Как ще се забавляват феновете на „Евровизия“ в Бургас

България Преди 1 час

Феновете, които ще пристигнат през май 2027 г., няма просто да гледат три телевизионни предавания, а ще могат да комбинират конкурса с морска ваканция, партита и приключения по Южното Черноморие

,

Анди Бърнам и пътят на Великобритания обратно в ЕС

Свят Преди 1 час

По думите на британския премиер Анди Бърнам "Брекзит е причинил повече щети от ползи”, а и повечето избиратели искат по-тесни отношения с ЕС. Има ли Великобритания път назад и какви са възможните варианти

От захарта до телефона: Лекар разкри кои всекидневни навици ни състаряват с години

От захарта до телефона: Лекар разкри кои всекидневни навици ни състаряват с години

Любопитно Преди 1 час

Руският хирург д-р Александър Умнов предупреждава, че хроничното недоспиване, захарта и гледането в телефона разрушават колагена и натрупват токсини в мозъка, ускорявайки стареенето

Опасно време: Оранжев и жълт код за морски явления ни очаква в петък

Опасно време: Оранжев и жълт код за морски явления ни очаква в петък

България Преди 2 часа

Вижте каква е прогнозата на НИМХ за уикенда

Арестуваха един от най-страшните хакери в света - той е на 16 г.

Арестуваха един от най-страшните хакери в света - той е на 16 г.

Свят Преди 9 часа

При операцията са арестувани още двама души на възраст над 20 години

Британската полиция арестува заподозрян за инцидента край военната база "Феърфорд"

Британската полиция арестува заподозрян за инцидента край военната база "Феърфорд"

Свят Преди 9 часа

Претърсени два имота в Лондон

Българската делегация в ПАСЕ повдигна въпроса за Ива Михайлова

Българската делегация в ПАСЕ повдигна въпроса за Ива Михайлова

Свят Преди 9 часа

Случаят е поставен и пред председателя на Комитета на министрите на Съвета на Европа

Огромни експлозии и жертви край Москва, докато Путин изнесе реч

Огромни експлозии и жертви край Москва, докато Путин изнесе реч

Свят Преди 10 часа

По първоначална информация в района са се чули най-малко три мощни взрива

Бюджетният дефицит на България расте до 3,6 млрд. евро през септември

Бюджетният дефицит на България расте до 3,6 млрд. евро през септември

България Преди 10 часа

От финансовото министерство отчитат нарастване на разходите

Протест пред МС за ремонта на Паметника на Шипка

Протест пред МС за ремонта на Паметника на Шипка

България Преди 11 часа

Държавата разясни, защо ремонтът е необходим

В „Младост” 1 излязоха на протест за топла вода

В „Младост” 1 излязоха на протест за топла вода

България Преди 11 часа

Много сигнали за липса на топла вода са били получени и от омбдусмана

Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

България Преди 11 часа

Участниците в протеста настояха институциите да обърнат внимание на проблемите в академията

Русия уби капитана на "Призрака на Киев"

Русия уби капитана на "Призрака на Киев"

Свят Преди 12 часа

Изтребителят му МиГ-29 беше поразен от руска ракета днес

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg
1

Във Варна отглеждат "Кралицата на нощта"

sinoptik.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 октомври, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2 октомври, петък

Edna.bg

Историята за Цар Самуил: Между Траянови врата, Ключ и легендата за 15 000 ослепени войници

Nova.bg

Криза с грипните ваксини: Как стои въпросът в кабинетите на личните лекари

Nova.bg