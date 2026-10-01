Свят

Огромни експлозии и жертви край Москва, докато Путин изнесе реч

По първоначална информация в района са се чули най-малко три мощни взрива

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 22:23
Огромни експлозии и жертви край Москва, докато Путин изнесе реч
Източник: iStock

Н ай-малко седем души загинаха при експлозии в химически завод край Москва, съобщава РБК-Украйна. Инцидентът е станал в Краснозаводския химически комбинат в Московска област.

Експлозия в Русия, загинали и над 70 ранени, украински дронове в района

По първоначална информация в района са се чули най-малко три мощни взрива, след което над Краснозаводск се издигнал огромен стълб дим. Експлозиите са станали в един от производствените цехове на предприятието, който е напълно разрушен.

По време на инцидента в сградата са се намирали работници. Спасителни екипи са изпратени на място и са започнали работа по разчистването на разрушения цех и гасенето на възникналия пожар.

Мощен взрив в руски завод за експлозиви, има загинали

Краснозаводският химически завод е част от структурата на „Ростех“. Предприятието произвежда химически продукти и средства за противодействие на безпилотни летателни апарати. Заводът е бил атакуван два пъти от украинските въоръжени сили през 2025 г.

Причината за експлозията все още не е официално съобщена от руските власти, нито е потвърдена информацията за загиналите.

Взривовете избухнаха докато руският президент Владимир Путин изнасяше реч на пленарната сесия на 23-ата годишна среща на международния дискусионен клуб „Валдай“.

Той призова Запада към изграждане на доверие и съвместно търсене на решения с Русия, но в същото време отхвърли възможността за спиране на руските удари в Украйна.

Путин отправи и предупреждение във връзка с възможна атака срещу Калининград. Той заяви, че при пряка атака срещу Русия Москва ще използва всички видове оръжия, с които разполага.

Руският президент определи като ескалация военните учения на НАТО в Балтийско море и опитите за прехващане на руски кораби. В същото време той заяви, че Русия няма намерение да напада други държави, независимо дали става дума за 2029, 2030 или 2050 г.

По думите му обаче Москва ще бъде принудена да отговори, ако срещу нея бъде извършена агресия. Путин подчерта, че „гражданите на европейските държави трябва ясно да разберат това“.

Редактор: Николай Киров
Източник: РБК    
Експлозия Химически завод Московска област
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Огромни експлозии и жертви край Москва, докато Путин изнесе реч

Огромни експлозии и жертви край Москва, докато Путин изнесе реч

Русия уби капитана на

Русия уби капитана на "Призрака на Киев"

Софийският съд осъди китайски шпионин

Софийският съд осъди китайски шпионин

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха един от най-страшните хакери в света - той е на 16 г.

Арестуваха един от най-страшните хакери в света - той е на 16 г.

Свят Преди 1 час

При операцията са арестувани още двама души на възраст над 20 години

Британската полиция арестува заподозрян за инцидента край военната база "Феърфорд"

Британската полиция арестува заподозрян за инцидента край военната база "Феърфорд"

Свят Преди 1 час

Претърсени два имота в Лондон

Протест пред МС за ремонта на Паметника на Шипка

Протест пред МС за ремонта на Паметника на Шипка

България Преди 2 часа

Държавата разясни, защо ремонтът е необходим

В „Младост” 1 излязоха на протест за топла вода

В „Младост” 1 излязоха на протест за топла вода

България Преди 3 часа

Много сигнали за липса на топла вода са били получени и от омбдусмана

Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

България Преди 3 часа

Участниците в протеста настояха институциите да обърнат внимание на проблемите в академията

Променят споразумението с „Локхийд Мартин“ за F-16

Променят споразумението с „Локхийд Мартин“ за F-16

България Преди 4 часа

То предвижда изпълнението на шест проекта за индустриално сътрудничество

ЕК прекрати процедурата срещу България за киберсигурността

ЕК прекрати процедурата срещу България за киберсигурността

България Преди 5 часа

Целта е по-добра защита на гражданите и бизнеса

Протест посрещна Урсула фон дер Лайен в Косово

Протест посрещна Урсула фон дер Лайен в Косово

Свят Преди 6 часа

На плакатите на протестиращите бяха изписани посланията „Не от мое име“, „ЕС, предадохте ни“

ВКС върна делото за Българската православна старостилна църква

ВКС върна делото за Българската православна старостилна църква

България Преди 6 часа

ВКС приема, че САС неправилно е определил производството като охранително

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

България Преди 6 часа

Кметът призова за извънредна предпазливост: Призовават се жителите и гостите да избягват ниските зони и местата със събиране на вода, при нужда да се звъни на 112

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

България Преди 6 часа

Това е станало след доклад на „Медицински надзор“

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

Парите ни Преди 7 часа

Приходната агенция е извършила над 270 проверки от началото на септември и проследява движението на стоките чак до крайния клиент

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Любопитно Преди 7 часа

Българската звезда DARA и нейният хит „Bangaranga“ завладяха унгарския ефир в шоуто Sztárban Sztár. Актрисата София Адам впечатли журито с перфектна хореография и визия, събирайки пълен актив от 40 точки след оспорвано гласуване

Бум на краста в Европа: Кои са първите симптоми и защо инфекцията се разпространява

Бум на краста в Европа: Кои са първите симптоми и защо инфекцията се разпространява

Преди 7 часа

Налице са ефективни методи за лечение, но митовете и стигмата пречат на правилния контрол над заболяването

Заляха учител с бензин и подпалиха училища във Франция

Заляха учител с бензин и подпалиха училища във Франция

Свят Преди 7 часа

Стотици младежи тази сутрин обкръжиха пожарната кола, която бе изпратена да гаси огъня в гимназия

Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа в новата празнична комедия „Човекът с чувала“

Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа в новата празнична комедия „Човекът с чувала“

Любопитно Преди 7 часа

Първият трейлър на комедията „Човекът с чувала“ вече е онлайн. В лентата екшън легендата Арнолд Шварценегер обединява сили с Алън Ричсън, за да си върне откраднатата вълшебна чанта и да спаси празника. Премиерата на комедията е на 2 декември

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
1

Във Варна отглеждат "Кралицата на нощта"

sinoptik.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Сватбени камбани и екстремно изкачване в новия епизод на „Свобода на колела“

Edna.bg

Гери Малкоданска, Никол Станкулова и DARA триумфираха на „Жена на годината 2026“

Edna.bg

„Никога не е бил с охрана“: Какво разказват близки до убития Илиян Филипов

Nova.bg

Бюджетният дефицит достигна 3,6 млрд. евро към края на септември

Nova.bg