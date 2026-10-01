Огромни експлозии и жертви край Москва, докато Путин изнесе реч

Н ай-малко седем души загинаха при експлозии в химически завод край Москва, съобщава РБК-Украйна. Инцидентът е станал в Краснозаводския химически комбинат в Московска област.

Експлозия в Русия, загинали и над 70 ранени, украински дронове в района

По първоначална информация в района са се чули най-малко три мощни взрива, след което над Краснозаводск се издигнал огромен стълб дим. Експлозиите са станали в един от производствените цехове на предприятието, който е напълно разрушен.

⚡️Meanwhile, an explosion occurred at the Krasnozavodsk Chemical Plant in the Moscow region: at least 7 people were killed



Mysticism: during Putin’s speech, central St. Petersburg is on fire, a chemical plant exploded in the Moscow region, and on top of that, a military… https://t.co/FoYbLWUZ8V pic.twitter.com/eiq2Hk7lZV — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026

По време на инцидента в сградата са се намирали работници. Спасителни екипи са изпратени на място и са започнали работа по разчистването на разрушения цех и гасенето на възникналия пожар.

Мощен взрив в руски завод за експлозиви, има загинали

Краснозаводският химически завод е част от структурата на „Ростех“. Предприятието произвежда химически продукти и средства за противодействие на безпилотни летателни апарати. Заводът е бил атакуван два пъти от украинските въоръжени сили през 2025 г.

Причината за експлозията все още не е официално съобщена от руските власти, нито е потвърдена информацията за загиналите.

A large column of smoke is rising above Krasno-Zavodsk in the Moscow region.



There is a chemical plant located there. We hope it's just an accidental explosion. pic.twitter.com/Nw2Ywo25iU — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 1, 2026

Взривовете избухнаха докато руският президент Владимир Путин изнасяше реч на пленарната сесия на 23-ата годишна среща на международния дискусионен клуб „Валдай“.

Той призова Запада към изграждане на доверие и съвместно търсене на решения с Русия, но в същото време отхвърли възможността за спиране на руските удари в Украйна.

Путин отправи и предупреждение във връзка с възможна атака срещу Калининград. Той заяви, че при пряка атака срещу Русия Москва ще използва всички видове оръжия, с които разполага.

Руският президент определи като ескалация военните учения на НАТО в Балтийско море и опитите за прехващане на руски кораби. В същото време той заяви, че Русия няма намерение да напада други държави, независимо дали става дума за 2029, 2030 или 2050 г.

По думите му обаче Москва ще бъде принудена да отговори, ако срещу нея бъде извършена агресия. Путин подчерта, че „гражданите на европейските държави трябва ясно да разберат това“.