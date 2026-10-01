България

Софийският съд осъди китайски шпионин

Мъжът, роден през 1991 г. в Хубей, Китай, призна фактите и обстоятелствата в обвинителния акт

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 18:25
Софийският съд осъди китайски шпионин
Източник: iStock/Getty Images

С офийският градски съд постанови условна присъда в размер на три години с петгодишен изпитателен срок на китайски гражданин, обвинен за това, че за времето от юли 2025 г. до 18 юни т.г. в София е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването ѝ на чужда държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини. Прокуратурата е образувала досъдебното производство на 18 юни по сигнал на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Делото днес се гледа по съкратената процедура и при закрити врата заради наличието на класифицирана информация. Мъжът, роден през 1991 г. в Хубей, Китай, призна фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. Поради това наказанието му е намалено с една трета.

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По време на заседанието бе посочено, че постоянният адрес на подсъдимия е в Шанхай, както и че е преподавател в университет.

Тричленен състав на Софийския градски съд призна подсъдимия за виновен в две престъпления. Едното е от 2020 г., когато китайският гражданин убедил Николай Найденов да се постави в услуга на Китай, като събира информация, представляваща държавна тайна. Второто престъпление е, че е мотивирал Найденов да се опита да заеме поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ и, имайки достъп до секретна информация, да я предава на Китай.

В мотивите си съдът посочи, че от първото престъпление са изминали шест години, а от второто не са настъпили вреди, тъй като Найденов не е имал достъп до държавна тайна.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок. Китайският гражданин трябва да бъде освободен незабавно от ареста, ако не бъде задържан на друго основание. Мярката му за неотклонение е променена от „задържане под стража“ в „подписка“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Константин Костов    
държавна тайна шпионаж Китай ДАНС условна присъда
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