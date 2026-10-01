Българската делегация в ПАСЕ повдигна въпроса за Ива Михайлова

Н еофициална нота във връзка със случая с Ива Михайлова от Северна Македония, която има и българско гражданство, беше връчена на председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Петра Байр от българския народен представител и ръководител на българската делегация Весела Момчева-Таун.

На срещата присъстваше и Деница Сачева, заместник-председател на българската делегация в Асамблеята.

Деница Сачева сезира Съвета на Европа за случая с Ива Михайлова

Случаят с Михайлова беше повдигнат и в рамките на есенната сесия на ПАСЕ в Страсбург. На 29 септември Момчева-Таун отправи въпрос към генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, посочвайки, че поради съдебно производство Михайлова има наложена забрана за пътуване в чужбина за медицинско лечение. Въпросът бе поставен в контекста на това как институциите на Съвета на Европа могат да реагират в случаи, когато съдебни ограничения биха могли да възпрепятстват достъпа до спешна или необходима медицинска помощ. Берсе подчерта, че достъпът до адекватни медицински грижи е от огромно значение и напомни, че стандартите на Съвета на Европа трябва да се спазват, сред които и тези от Европейската социална харта.

Случаят е поставен и пред Изабел Беро-Амадей, министър на външните работи и сътрудничеството на Монако и действащ председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Тя посочи, че Комитетът на министрите не е заел позиция по конкретни казуси, които са предмет на текущи производства, но обърна внимание на възможността за прилагане на обезпечителни мерки съгласно Правило 39 от Правилника на Европейския съд по правата на човека.

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Такива мерки могат да бъдат поискани при изключителни обстоятелства, когато съществува непосредствен риск от непоправима вреда за право, защитено от Европейската конвенция за правата на човека, включително в ситуации, засягащи достъпа до здравеопазване.