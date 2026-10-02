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От захарта до телефона: Лекар разкри кои всекидневни навици ни състаряват с години

Руският хирург д-р Александър Умнов предупреждава, че хроничното недоспиване, захарта и гледането в телефона разрушават колагена и натрупват токсини в мозъка, ускорявайки стареенето

2 октомври 2026, 06:43
От захарта до телефона: Лекар разкри кои всекидневни навици ни състаряват с години
Източник: iStock

Х роничното недоспиване, пушенето, алкохолът, излишъкът от захар и заседналият начин на живот ускоряват процесите на стареене в организма. За това предупреждава д-р Александър Умнов, старши преподавател в катедрата по хирургия към Държавния университет по просвета в Русия, в интервю за руското издание Lenta.ru. Според медика пренебрегването на слънцезащитата, специфичните мимики и хроничният стрес също нанасят сериозни щети на младостта.

Без сън мозъкът трупа токсини

При системно спане под 7 часа на денонощие организмът няма време да се възстанови. По време на дълбокия сън се активира глимфатичната система, която изчиства мозъка от токсини. При липса на сън те се натрупват, ускоряват загиването на невроните и нарушават синтеза на колаген.

Останалите вредни навици допълват разрушителния ефект:

  • Тютюнопушенето предизвиква спазъм на капилярите, хипоксия на тъканите и разрушава колагеновите и еластиновите влакна.
  • Алкохолът дехидратира тялото, пречи на метаболизма на витамините и засилва възпалителните процеси.

Вредата от захарта и преработените храни

Небалансираното хранене е друг основен фактор за преждевременно стареене. Прекомерната консумация на захар задейства процес, наречен гликация - молекулите на захарта се свързват с колагена и еластина и ги правят твърди и чупливи. Трансмазнините и ултрапреработените храни пък поддържат хронично възпаление в тялото, а продължителното застояване на стол влошава кръвообращението и забавя метаболизма.

Слънце, мимики и „телефонна шия“

Редовното излагане на UV лъчи уврежда кожата и води до т.нар. фотостареене. „Ако кожата е дехидратирана и не се овлажнява навреме, тя състарява изключително бързо“, обяснява хирургът.

Външният вид се влошава и от ежедневни мимически навици:

  • Свиването на устните, прищракването с очи, бръчкането на челото и триенето на очите създават микротравми и дълбоки бръчки.
  • Продължителното гледане надолу към телефона пренапряга шията и влошава свежия тен на лицето.
  • Хроничният стрес от своя страна поддържа високи нива на хормона кортизол, пречи на възстановяването на клетките и скъсява теломерите (критични участъци от ДНК, отговорни за продължителността на живота).

Невидимата опасност за сърцето

Лекарят обръща внимание и на личната хигиена: пропускането на миенето на зъбите вечер води до хронично възпаление на венците. Бактериите от устната кухина могат да навлязат в кръвния поток и пряко да увредят съдовете и сърцето.

Източник: rambler.ru    
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