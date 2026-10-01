България

Протест пред МС за ремонта на Паметника на Шипка

Държавата разясни, защо ремонтът е необходим

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 21:29
Протест пред МС за ремонта на Паметника на Шипка
Източник: БТА

Г раждани се събраха днес на обяд пред сградата на Министерския съвет (МС) във връзка с извършваната реставрация и консервация на Паметника на свободата Шипка.

Събралите се хора казаха, че искат обяснение за извършвания ремонт. Те призоваха и за среща с представители на правителството, за да научат повече за ремонта на паметника.

Събралите се развяваха български знамена и скандираха „Оставка“ и „Да живее България“. Те заявиха, че Шипка е за всички българи, защото е символ на страната ни. 

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В района на протеста имаше полицейско присъствие.

Дейностите по проекта за консервация и реставрация на Паметника на свободата на връх Шипка са в ход и се извършват по план, съобщи пред БТА директорът на Националния парк-музей „Шипка Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов. Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни, като предвид специфичните за района на Шипченския проход екстремни метеорологични условия, срокът е разположен в периода от 1 април до 31 октомври в три последователни календарни години. Д-р Ангелов подчерта, че консервационните дейности, които са необходими за укрепването на паметника, по никакъв начин не застрашават конструктивната му цялост, а след завършването им той ще изглежда по абсолютно същия начин, както е изглеждал досега. 

Официалното начало на изпълнението на проекта, съгласуван с Министерството на културата, беше дадено на 3 септември. Тогава беше открита строителната площадка, след което бяха извършени подготвителни чисто логистични дейности, за да започнат и интензивните консервационно-реставрационни работи, обясни той. В момента се работи шест дни в седмицата, като целта е да се използва максимално оставащото време от годината, в което ще бъде възможно да се работи на терен. 

Към момента съгласно проекта облицовъчните плочи и стъпала на стълбището към северния вход на паметника са демонтирани по схема, номерирани, подредени и депонирани според изискванията в западната и южната част на монумента в обсега на строителния обект. Д-р Ангелов отбеляза, че проектът предвижда стълбището да бъде демонтирано, за да се излее нов фундамент и впоследствие то ще бъде възстановено. Причините за това са две - първата е, че стълбището е в лошо състояние. Обследвания са показали, че облицовъчната му част е изградена върху каменен масив, който с годините се е слегнал и това е довело до провисване на стъпалата и отваряне на фугите между отделните облицовъчни елементи. Втората причина, поради която стълбището на Паметника на свободата трябваше да се демонтира, е, че то в голяма степен закрива основата на северната страна на монумента. Целта е тя да бъде открита изцяло, за да може по съгласуваната технология за реставрация и консервация да бъде обработена каменната зидария, обясни д-р Чавдар Ангелов. След като бъде реставрирана северната основа на фасадата, ще се отлее каменнобетонен фундамент, който ще следва напълно пропорциите и обема на старото стълбище и тези облицовъчни плочи ще бъдат върнати на местата им, посочи той.

Д-р Чавдар Ангелов отбеляза, че ремонтът на Паметника на свободата е изключително необходим, тъй като в подобен мащаб последната намеса е извършвана в началото на 80-те години на миналия век, а атмосферните влияния през годините са оставили своя дълбок отпечатък върху паметника. „На 6 април 2020 г. рухнаха три масивни каменни блока от югоизточния район на паметника, които за щастие не доведоха до инцидент. Затова беше поставена и предпазна ограда, тъй като не беше ясно колко компрометирани участъка от фасадата на паметника има. През 2024 година от северозападната страна на паметника се отдели още един масивен каменен блок, а през 2025 г. от каменния корниз на западната стена се отделиха още два каменни блока", напомни той. По думите му това доказва, че тези деструктивни процеси са активни и единственият начин да се укрепи паметника и той да стане безопасен и устойчив, е да се извърши тази реставрационно-консервационна намеса.

Започва реставрация на Паметника на Шипка

Д-р Ангелов напомни още, че за да започне ремонтът, е било необходимо да има сключен договор с избран изпълнител за извършване на дейностите, да бъде подписан договор с независимия строителен надзор и да се осигури необходимото финансиране. Всичко това е станало възможно в периода между януари и юли тази година, като е взето решение да се изчака да премине отбелязването на 149 години от Шипченската епопея, за да не се наруши подготвената програма. Д-р Ангелов допълни, че документацията и проектът са публични и могат да бъдат видени на сайта на Агенцията за обществени поръчки. След положително становище на Националния институт за недвижимо културно наследство проектната документация е съгласувана с Министерството на културата. Тя е преминала преглед и от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, за да се стигне до издаване на надлежното разрешение за строеж, посочи той и подчерта, че след внимателно разглеждане на документите всеки ще установи, че не са предвидени никакви застрашаващи бъдещето на паметника дейности. Всичко, което в момента се прави по паметника, цели той да бъде укрепен и да продължи да векува там, където е издигнат през 1930 година.

Ремонтните дейности предизвикаха напрежение в района около монумента, а вчера от полицията в Стара Загора съобщиха за двама задържани, след като група хора се е опитала да възпрепятства работници да си тръгнат от обекта. Днес граждани и симпатизанти на партия „Възраждане" блокираха за няколко минути прохода „Шипка". 

Вчера в декларация от парламентарната трибуна народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев заяви, че министърът на културата Евтим Милошев незабавно трябва да подаде оставка заради ремонта на Паметника на свободата. 

Пред журналисти Евтим Милошев каза, че ще възложи на дирекция „Инспекторат“ към Министерството на културата да се правят месечни проверки и контрол на всичко, което се случва по време на ремонта.

„Предстои ми разговор с директора на музея, в който да обсъдим варианта на седмична или най-много на двуседмична база да даваме информация с видеа и снимки какво и как се случва“, посочи Милошев.

По повод напрежението около ремонта на паметника той припомни, че се намираме в предизборна кампания и призова да бъдем отговорни към собственото си минало и към собствената си държава. Всичко, което се случва от административно-правна гледна точка, от гледна точка на Министерство на културата, е законно, редно и нормално според нашето законодателство, увери министърът.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Ралица Стефанова, Радослав Първанов, Борислава Бибиновска    
Протест Реставрация Паметник на свободата Шипка
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