България

Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

Участниците в протеста настояха институциите да обърнат внимание на проблемите в академията

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 20:37
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П ротест с искане за оставката на ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев се проведе днес, като студенти и преподаватели се събраха пред сградата на академията, а след това се отправиха на шествие към Министерството на образованието и науката.

Участниците в протеста настояха институциите да обърнат внимание на проблемите в академията и да чуят позицията на студентите. Според доц. д-р Валерия Крачунова-Попова те имат основания да бъдат недоволни, но мнението им не е било взето предвид при обсъждането на бъдещето на ръководството на НАТФИЗ.

Пред МОН протестиращите припомниха срещата от 18 септември, на която е било обсъдено предложение на ректора да получи 30-дневен срок за изготвяне на план за решаване на проблемите в академията. По думите им 13 дни по-късно все още няма официална препоръка от комисията, участвала в срещата, както и информация за напредъка по плана.

„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора

Студентите поставиха и въпроса за свои колеги от факултет „Екранни изкуства“, чието предстоящо участие в програмата „Еразъм“ е било възпрепятствано след отстраняване заради грешка в електронната система за оценяване. Деканът на факултета доц. д-р Цветелина Цветкова потвърди, че студенти, които са положили успешно изпитите си, са попаднали в списък за отстраняване заради неотразени оценки.

Протест пред НАТФИЗ: Аз не съм семестриална такса, аз съм студент

Протестите в НАТФИЗ започнаха през юли. Студентите изразяват недоволство от управлението на академията, поставят въпроси за академичната свобода и настояват за яснота около участието на НАТФИЗ в европейския университетски алианс FilmEU.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Калина Стоянова    
НАТФИЗ протест студенти
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