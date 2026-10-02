Спешна среща в ЕС заради цените на горивата

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Д ържавите членки на Европейския съюз ще проведат среща с Европейската комисия в петък, на която ще обсъдят координиран отговор на рязкото поскъпване на горивата. Това съобщи говорител на Комисията.

Срещата се провежда на фона на натиска от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп европейските държави да използват част от стратегическите си запаси от дизелово гориво, за да увеличат предлагането на пазара и да ограничат ръста на цените.

Вашингтон настоява най-вече Франция и Германия да освободят част от резервите си. Според американската позиция това би увеличило наличните количества дизел на европейския пазар и би допринесло за ограничаване на ценовия натиск.

В същото време САЩ са дали сигнал, че могат да ограничат износа на американски дизел за Европа, ако европейските държави не предприемат подобни действия.

За Европейския съюз използването на стратегическите запаси е чувствителен въпрос. Освобождаването на част от тях може да увеличи предлагането на гориво в краткосрочен план, но същевременно ще намали наличните резерви при евентуално задълбочаване на кризата.