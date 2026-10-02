Руски дронове отново атакуваха Южния мост в Киев

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Ю жният мост в украинската столица Киев отново е бил подложен на руски въздушни удари през нощта. Това съобщи кметът на града Виталий Кличко в Telegram, цитиран от „Ройтерс“.

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Мостът над река Днепър беше поразен и предишния ден от два руски безпилотни летателни апарата.

При атаките в Киев са били засегнати и други обекти. Вчера руски дронове са се взривили в училище в Соломянския район на столицата, което е предизвикало пожар.

По време на атаката всички ученици са били в укритие и няма данни за пострадали деца, съобщиха украинските власти, цитирани от „Ройтерс“.

Двама ранени при руска атака с дронове срещу Киев

Южният мост е един от ключовите пътни и железопътни мостове в Киев и свързва райони от двата бряга на Днепър. Той е важна част от транспортната инфраструктура на украинската столица.