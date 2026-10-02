България

Опасно време: Оранжев и жълт код за морски явления ни очаква в петък

Вижте каква е прогнозата на НИМХ за уикенда

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 октомври 2026, 06:28
Забавени доставки: Очертава ли се криза с противогрипните ваксини

Забавени доставки: Очертава ли се криза с противогрипните ваксини
Руски дронове отново атакуваха Южния мост в Киев

Руски дронове отново атакуваха Южния мост в Киев
Подготвят саркофага на цар Самуил: Последни приготовления преди историческото посрещане

Подготвят саркофага на цар Самуил: Последни приготовления преди историческото посрещане
Убийството на бизнесмена Илиян Филипов: Разследването продължава

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов: Разследването продължава
Румен Радев и заместниците му на блиц контрол в парламента

Румен Радев и заместниците му на блиц контрол в парламента
Музика, плаж и нощен живот: Как ще се забавляват феновете на „Евровизия“ в Бургас

Музика, плаж и нощен живот: Как ще се забавляват феновете на „Евровизия“ в Бургас
В „Младост” 1 излязоха на протест за топла вода

В „Младост” 1 излязоха на протест за топла вода
Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

Нов протест на студентите от НАТФИЗ в София

П редупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код е обявен за силен вятър над морето в три области на страната, сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Жълт код е обявен за Добрич и Варна, а оранжев – за Бургас.

  • Препоръките на НИМХ

При жълт код за морски явления от НИМХ съветват: Бъдете внимателни затова, че комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На хората се препоръчва да бъдат внимателни, когато шофират или се разхождат в крайбрежните зони.

При оранжев код за морски явления от НИМХ съветват: Бъдете подготвени за силни ветрове, прилив и големи вълни. Това ще доведе до локални наводнения в крайбрежните зони, значителни повреди в крайбрежната инфраструктура (дюни, диги и пристанища). На хората се препоръчва да избягват пътувания и да остават в застрашените крайбрежни райони.

Предупрежденията за опасно време над морето за петък, 2 октомври
Предупрежденията за опасно време над морето за петък, 2 октомври Източник: НИМХ
  • Времето в петък, 2 октомври

През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия са образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2° - 4° на места в котловините до 11° - 13° на изток, в София - около 5°.

В петък ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от североизток. Максималните ще са между 18° и 23°, в София - около 18°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 2 октомври
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 2 октомври Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 25 мин. и залязва в 19 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 42 мин. Луната в София залязва в 14 ч. и 15 мин. и изгрява в 22 ч. и 44 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

  • Времето през уикенда

В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни на отделни места ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието - все още умерен до силен от север-североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще са между 18° и 23°.

В неделя ще бъде предимно слънчево. Преди обяд над Източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат слабо.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
Прогноза за времето Силен вятър Жълт код Оранжев код НИМХ Черноморие Предупреждения за времето Вълнение на морето Слана Времето през уикенда
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Забавени доставки: Очертава ли се криза с противогрипните ваксини

Забавени доставки: Очертава ли се криза с противогрипните ваксини

2 октомври: 30 години от политическата екзекуция на ул. „Латинка“

2 октомври: 30 години от политическата екзекуция на ул. „Латинка“

Румен Радев и заместниците му на блиц контрол в парламента

Румен Радев и заместниците му на блиц контрол в парламента

Украйна: Русия има планове за атаки срещу държави от ЕС

Украйна: Русия има планове за атаки срещу държави от ЕС

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Повече екрани, камери и големи джанти оскъпяват сметката за ремонт

Повече екрани, камери и големи джанти оскъпяват сметката за ремонт

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Сянката на великия баща: Фараонът Сети I, който възроди Древен Египет преди Рамзес II

Любопитно Преди 58 минути

Макар че Синът му Рамзес Велики обира славата в историята, именно Сет I поставя основите на новия златен век след хаоса, оставен от „фараона-херетик“ Ехнатон

От захарта до телефона: Лекар разкри кои всекидневни навици ни състаряват с години

От захарта до телефона: Лекар разкри кои всекидневни навици ни състаряват с години

Любопитно Преди 1 час

Руският хирург д-р Александър Умнов предупреждава, че хроничното недоспиване, захарта и гледането в телефона разрушават колагена и натрупват токсини в мозъка, ускорявайки стареенето

Българската делегация в ПАСЕ повдигна въпроса за Ива Михайлова

Българската делегация в ПАСЕ повдигна въпроса за Ива Михайлова

Свят Преди 9 часа

Случаят е поставен и пред председателя на Комитета на министрите на Съвета на Европа

Огромни експлозии и жертви край Москва, докато Путин изнесе реч

Огромни експлозии и жертви край Москва, докато Путин изнесе реч

Свят Преди 10 часа

По първоначална информация в района са се чули най-малко три мощни взрива

Бюджетният дефицит на България расте до 3,6 млрд. евро през септември

Бюджетният дефицит на България расте до 3,6 млрд. евро през септември

България Преди 10 часа

От финансовото министерство отчитат нарастване на разходите

Протест пред МС за ремонта на Паметника на Шипка

Протест пред МС за ремонта на Паметника на Шипка

България Преди 11 часа

Държавата разясни, защо ремонтът е необходим

Русия уби капитана на "Призрака на Киев"

Русия уби капитана на "Призрака на Киев"

Свят Преди 12 часа

Изтребителят му МиГ-29 беше поразен от руска ракета днес

Променят споразумението с „Локхийд Мартин“ за F-16

Променят споразумението с „Локхийд Мартин“ за F-16

България Преди 12 часа

То предвижда изпълнението на шест проекта за индустриално сътрудничество

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

България Преди 13 часа

Обвиняемият е бил осъждан за множество престъпления, сред които убийство като непълнолетен

Софийският съд осъди китайски шпионин

Софийският съд осъди китайски шпионин

България Преди 14 часа

Мъжът, роден през 1991 г. в Хубей, Китай, призна фактите и обстоятелствата в обвинителния акт

ЕК прекрати процедурата срещу България за киберсигурността

ЕК прекрати процедурата срещу България за киберсигурността

България Преди 14 часа

Целта е по-добра защита на гражданите и бизнеса

Протест посрещна Урсула фон дер Лайен в Косово

Протест посрещна Урсула фон дер Лайен в Косово

Свят Преди 14 часа

На плакатите на протестиращите бяха изписани посланията „Не от мое име“, „ЕС, предадохте ни“

ВКС върна делото за Българската православна старостилна църква

ВКС върна делото за Българската православна старостилна църква

България Преди 14 часа

ВКС приема, че САС неправилно е определил производството като охранително

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

Активират BG-Alert в Царево заради опасност от обилни валежи

България Преди 15 часа

Кметът призова за извънредна предпазливост: Призовават се жителите и гостите да избягват ниските зони и местата със събиране на вода, при нужда да се звъни на 112

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

Ивкова обясни за отнетото разрешително на „Медикус Алфа“

България Преди 15 часа

Това е станало след доклад на „Медицински надзор“

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

НАП проверява карго от Турция и Китай: Цената на стоките скача в пъти след вноса

Парите ни Преди 15 часа

Приходната агенция е извършила над 270 проверки от началото на септември и проследява движението на стоките чак до крайния клиент

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg
1

Във Варна отглеждат "Кралицата на нощта"

sinoptik.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 октомври, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2 октомври, петък

Edna.bg

Историята за Цар Самуил: Между Траянови врата, Ключ и легендата за 15 000 ослепени войници

Nova.bg

Криза с грипните ваксини: Как стои въпросът в кабинетите на личните лекари

Nova.bg