Опасно време: Оранжев и жълт код за морски явления ни очаква в петък

Музика, плаж и нощен живот: Как ще се забавляват феновете на „Евровизия“ в Бургас

П редупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код е обявен за силен вятър над морето в три области на страната, сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Жълт код е обявен за Добрич и Варна, а оранжев – за Бургас.

Препоръките на НИМХ

При жълт код за морски явления от НИМХ съветват: Бъдете внимателни затова, че комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. На хората се препоръчва да бъдат внимателни, когато шофират или се разхождат в крайбрежните зони.

При оранжев код за морски явления от НИМХ съветват: Бъдете подготвени за силни ветрове, прилив и големи вълни. Това ще доведе до локални наводнения в крайбрежните зони, значителни повреди в крайбрежната инфраструктура (дюни, диги и пристанища). На хората се препоръчва да избягват пътувания и да остават в застрашените крайбрежни райони.

Предупрежденията за опасно време над морето за петък, 2 октомври Източник: НИМХ

Времето в петък, 2 октомври

През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия са образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2° - 4° на места в котловините до 11° - 13° на изток, в София - около 5°.

В петък ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от североизток. Максималните ще са между 18° и 23°, в София - около 18°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 2 октомври Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 25 мин. и залязва в 19 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 42 мин. Луната в София залязва в 14 ч. и 15 мин. и изгрява в 22 ч. и 44 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

Времето през уикенда

В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни на отделни места ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието - все още умерен до силен от север-североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще са между 18° и 23°.

В неделя ще бъде предимно слънчево. Преди обяд над Източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат слабо.