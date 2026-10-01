Свят

Арестуваха един от най-страшните хакери в света - той е на 16 г.

При операцията са арестувани още двама души на възраст над 20 години

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 23:03
Арестуваха един от най-страшните хакери в света - той е на 16 г.
Източник: AP/БТА

И спанската полиция арестува 16-годишен младеж, заподозрян като основен организатор на хакерската група „КилСек“ (KillSec), в рамките на европейско разследване за над 1000 атаки с цел откуп, извършени за две години, предаде „Ройтерс“.

Тийнейджърът, който е румънски гражданин, е бил задържан в испанския град Аликанте. Според говорител на Европол, полицейската служба на Европейския съюз, той е заподозрян, че е бил „администратор“ на групата.

При операцията са арестувани още двама души на възраст над 20 години - единият във Великобритания, а другият в Румъния. Пуерто Рико е поискало екстрадицията на задържания във Великобритания, съобщиха от Европол.

Разследващите са установили самоличността и на четвърти заподозрян,  разработчик, навършил 18 години през август и следователно непълнолетен към момента на извършването на част от предполагаемите престъпления. Той все още не е арестуван.

Според Европол „КилСек“ е използвала уязвимости в софтуер и недостатъчно защитени точки за достъп, особено до облачни хранилища, за да копира чувствителна информация.

След кражбата на данните хакерите изнудвали засегнатите организации, като заплашвали да публикуват информацията, ако не получат откуп. По данни на Европол групата е успяла да получи значителни суми по този начин.

В рамките на разследването полицията е претърсила осем жилища в Испания, Гърция, Румъния и Великобритания, като са иззети доказателства и активи, свързани с предполагаемата престъпна дейност.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Боряна Михайлова    
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