България

Забавени доставки: Очертава ли се криза с противогрипните ваксини

Имунизациите по националните програми трябва да започнат в понеделник, но личните лекари все още очакват ваксините

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 08:16
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О чертава се затруднение с доставките на противогрипни ваксини в България. Забавянето засяга както количествата по националните програми за деца и възрастни, така и ваксините, предназначени за продажба в аптечната мрежа. За това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Безплатна назална ваксина срещу грип за деца от 1 октомври

Към момента са доставени само назални противогрипни ваксини за деца. Имунизациите по националните програми трябва да започнат в понеделник, но личните лекари все още очакват препаратите.

  • Личните лекари очакват доставките

В село Глоджево, Русенско, общопрактикуващият лекар д-р Айдън Джиниев съобщи, че все още не е получил противогрипните ваксини. В кабинета му са налични единствено ваксините, включени в задължителния имунизационен календар.

По думите му от Министерството на здравеопазването са информирали лекарите, че назалната ваксина за деца се очаква да бъде доставена след 5 октомври.

Интересът от страна на пациентите обаче е голям. Лекарят разказа пред NOVA, че получава множество запитвания от хора, които искат да се ваксинират срещу грип.

В практиката му са записани около 7800 пациенти. През миналата година, когато пациентите са били по-малко, са били имунизирани около 530 души. От тях приблизително 10% са били хора над 60-годишна възраст.

770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България за сезон 2026/2027 г.

  • Октомври е подходящ период за имунизация

Според д-р Джиниев октомври е един от най-подходящите месеци за поставяне на противогрипна ваксина.

Той посочи, че проблем има и в аптечната мрежа, където също липсват противогрипни ваксини. По думите му причината е забавяне в производството на препаратите за Северното полукълбо.

Въпреки забавянето лекарят успокои пациентите, че все още има достатъчно време за поставяне на ваксината и за изграждане на имунитет преди активното разпространение на грипните вируси.

Здравните власти и личните лекари очакват доставките да бъдат извършени поетапно, за да могат да започнат планираните имунизации както при децата, така и при възрастните.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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