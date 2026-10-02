Свят

Путин предупреди Запада: Русия ще използва „всички оръжия”, за да защити Калининград

Руският президент заяви, че Москва не планира нападение срещу европейска държава, но ще отговори на евентуална атака срещу руска територия

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 09:14
Путин предупреди Запада: Русия ще използва „всички оръжия”, за да защити Калининград
Източник: AP/БТА

Р уският президент Владимир Путин предупреди Запада да не ескалира войната в Украйна, като заяви, че Москва е готова да използва „всички оръжия“ от арсенала си, включително ядрени, ако руският ексклав Калининград бъде атакуван.

Путин направи изявлението по време на заседание на дискусионния клуб „Валдай“ в Москва в четвъртък. Той заяви, че Русия не планира да напада европейски държави, но е готова да отговори на действия, които Москва определи като агресия от страна на Запада, предава CNN.

Русия предупреди НАТО, че може да употреби ядрено оръжие

Руският президент посочи Калининградската област, която е разположена между държавите от НАТО Полша и Литва.

Предупреждението му идва след проведени наскоро военни учения на НАТО в района на Балтийско море и близо до Калининград. От Алианса определят маневрите като отбранителни и насочени към укрепване на възпирането.

Москва реагира остро на ученията. В края на септември Русия предупреди, че ще предприеме ответни действия, ако НАТО направи опит да блокира Калининград по въздух или море.

„Ученията в Балтийско море, които следват едно след друго... След това опитите за задържане на наши кораби и плавателни съдове. Всичко това е ескалация. И тогава започнахме да чуваме изявления за Калининградската област“, заяви Путин.

Той предупреди, че при пряка атака срещу Русия въпросът за използването на всички налични оръжия неизбежно ще бъде поставен.

„Ако се стигне до пряка атака срещу Руската федерация, в този случай срещу Калининград и евентуално други територии, разбира се, въпросът за използването на всички оръжия в арсенала на страната ни неизбежно ще излезе на дневен ред“, каза руският президент.

Путин: Русия няма намерение да атакува НАТО, твърденията са „абсурдни“

  • Русия и войната в Украйна

НАТО, редица европейски държави и Великобритания обвиняват Русия, че води хибридна война срещу тях, включително чрез кибератаки, саботажи и опити за шпионаж, целящи да отслабят подкрепата им за Украйна.

Войната на Русия в Украйна вече е в петата си година. Москва продължава да я определя като „специална военна операция“.

През последните месеци руските сили засилиха ударите по украинската енергийна инфраструктура и Киев на фона на очакванията за тежка зима.

Междувременно украинските атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии доведоха до недостиг на гориво в редица райони на Русия. В големи градове бяха наблюдавани дълги опашки пред бензиностанции.

Украинският президент Володимир Зеленски редовно определя ударите на украински дронове дълбоко на руска територия като „санкции с голям обсег“. Според Киев целта е да бъдат намалени приходите на Русия и способността ѝ да води война, както и да бъде оказан натиск върху Кремъл за преговори.

По време на изказването си в четвъртък Путин призна, че украинските атаки оказват влияние върху руската икономика. По думите му ударите са стрували на Русия около 1% от брутния вътрешен продукт.

Руският президент заяви още, че украински военни действия в Черно море са довели до унищожаването на повече от 100 руски кораба.

В същото време Путин даде да се разбере, че Москва няма намерение да прекратява действията си.

Той заяви, че Русия е нанесла ответни удари по украински цели, включително по петролни рафинерии.

„Спрете, няма да ни уплашите“: НАТО отвърна твърдо на ядрената заплаха на Русия:

  • Москва твърди, че икономиката е стабилна

Признанието на Путин за икономическите последици от украинските атаки дойде само ден след като той заяви пред новоизбраните депутати в Държавната дума, че руската икономика е стабилна.

Руският президент отправи критики към Украйна заради зависимостта ѝ от финансовата помощ на западните ѝ съюзници.

„За разлика от някои други, Русия не може да обикаля света и да се унижава, като моли за помощ с протегната ръка“, заяви Путин.

Той допълни, че руската финансова система и икономика са защитени.

В същото време през последните седмици Путин даде сигнали, че не възнамерява да се оттегля от войната в Украйна, но заяви, че предпочита конфликтът да приключи чрез преговори.

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

  • Русия увеличава разходите за отбрана

Според бюджетни документи, цитирани от Reuters, Русия планира да отдели 17,1 трилиона рубли за отбрана през 2027 г. Това се равнява на около 205,1 млрд. долара.

Сумата е с около 27% по-висока от първоначално предвиденото и би била най-високото ниво на разходите за отбрана от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

На този фон независимият социологически център „Левада“ е установил в свое проучване от август, че 59% от анкетираните руснаци подкрепят преминаването към мирни преговори.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: CNN    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Филипов и Мегеров: Необичайно партньорство, което повдига редица въпроси

Филипов и Мегеров: Необичайно партньорство, което повдига редица въпроси

Пропаганда под прикритието на „другата гледна точка“

Пропаганда под прикритието на „другата гледна точка“

„Утре дойде. И него го няма“: Дъщерите на Илиян Филипов си взеха емоционално сбогом с баща си

„Утре дойде. И него го няма“: Дъщерите на Илиян Филипов си взеха емоционално сбогом с баща си

„Интересно. Не би трябвало да е толкова трудно“: Тръмп за провалената екзекуция в Тенеси

„Интересно. Не би трябвало да е толкова трудно“: Тръмп за провалената екзекуция в Тенеси

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Оливер Блуме: „Трябва да станем с единадесет милиарда евро по-добри“

Оливер Блуме: „Трябва да станем с единадесет милиарда евро по-добри“

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Бунт в редиците на „SOS Разтребители“?

Любопитно Преди 13 минути

Бунт в редиците на „SOS Разтребители“?

Синът на Илиян Филипов: Можете да пишете каквото пожелаете, няма да промените това, което е постигнал

Синът на Илиян Филипов: Можете да пишете каквото пожелаете, няма да промените това, което е постигнал

България Преди 23 минути

„Истината трябва да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват“, написа Костадин Филипов

Петролът остава над 100 долара за барел при ново напрежение около Иран

Петролът остава над 100 долара за барел при ново напрежение около Иран

Свят Преди 36 минути

Пазарите следят едновременно възстановяването на доставките от Близкия изток и риска от нова ескалация между САЩ и Иран

Тръмп притиска Европа за дизела, плаши със забрана на износ

Тръмп притиска Европа за дизела, плаши със забрана на износ

Свят Преди 47 минути

Забраната за износ би заляла американския пазар с дизел и би могла значително да свали цените за американските шофьори. Експертите обаче предупреждават, че подобна забрана ще ораже допълнителен натиск върху цените на дизела в други страни

Кой е мъжът до Фейгин? Олимпийката най-накрая разкри истината!

Кой е мъжът до Фейгин? Олимпийката най-накрая разкри истината!

Любопитно Преди 52 минути

Двукратната олимпийка разкрива кой е мъжът до нея и говори откровено за личния си живот пред Генерал Ръждавичка.

Американски космически кораб стигна до МКС за рекордно време

Американски космически кораб стигна до МКС за рекордно време

Любопитно Преди 57 минути

Полетът от 7 часа и 55 минути е довел до най-бързото скачване на американски космически апарат в историята на орбиталната лаборатория

Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София

Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София

България Преди 1 час

Тленните останки на владетеля ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад „Батенберг“

Ще идват ли повече чужди туристи у нас и готови ли са хотелите и летищата

Ще идват ли повече чужди туристи у нас и готови ли са хотелите и летищата

Парите ни Преди 1 час

Създават единна информационна система за сигналите за деца в риск

Създават единна информационна система за сигналите за деца в риск

България Преди 1 час

Проектът беше обявен от социалния министър Наталия Ефремова

Учени откриха ДНК от древен вирус в Евангелие на 1000 години

Учени откриха ДНК от древен вирус в Евангелие на 1000 години

Любопитно Преди 1 час

Следите от вируса, запазени върху пергамент и зъби от бронзовата ера, разкриват, защо опасната зараза по овцете мъчи животновъдството от 3700 години

Криста Пайк

Криста Пайк все още е жива, какво следва след неуспешната екзекуция в САЩ

Свят Преди 1 час

Адвокат Ранди Спайви призова губернатора да замени присъдата ѝ, заявявайки, че тя е понесла наказание, „по-голямо от това на всеки друг човек в историята на американското смъртно наказание“

Разкрита тайна сделка в реч на Зеленски вкара Киев в дипломатически капан с Южна Корея

Разкрита тайна сделка в реч на Зеленски вкара Киев в дипломатически капан с Южна Корея

Свят Преди 1 час

Сеул настоява за публично извинение за предадените севернокорейски войници, докато украинската дипломация се опитва да тушира напрежението като „недоразумение“

Шофьор на тир загина при катастрофа край Сливен

Шофьор на тир загина при катастрофа край Сливен

България Преди 1 час

Инцидентът е станал около 16:00 часа на 1 октомври

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио

Марко Рубио отива в Атина: Гърция и САЩ ще обсъждат ключови теми

Свят Преди 1 час

Визитата на държавния секретар на САЩ ще се проведе на 6 и 7 октомври

<p>България чака 1,8 млрд. евро по ПВУ: Пеканов обяви кога може да дойдат средствата</p>

Пеканов: Очакваме 1,8 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост до края на декември

България Преди 1 час

Искането за петото плащане е изпратено до Европейската комисия, предстои оценка в срок до два месеца

<p>&bdquo;На педали&ldquo; и зад волана:&nbsp;Тайният живот на куриерите и колко реално изкарват</p>

Тайният живот на куриерите: Колко реално се изкарва „на педали“ и зад волана

България Преди 1 час

Динамичното ежедневие на куриерите съчетава напрегнат трафик, странни срещи и неофициални правила на професията. Докато младежи и опитни шофьори изкарват между 800 и 1800 евро., цената е непрекъснато състезание с времето и тежък физически труд

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
1

Да погледнем към звездите от Камен бряг

sinoptik.bg
1

14 вида орхидеи под защитата на закона

sinoptik.bg

Бунт в редиците на „SOS Разтребители“?

Edna.bg

Колко пластични операции има Чикагото? Той разкрива всичко в „След Игрите Podcast”

Edna.bg

Румен Радев за полетите на Пеевски: Службите в Малта ни дадоха 36 фактури за 5 млн. евро

Nova.bg

Шефът на полицията в Пловдив: Мегеров и Филипов са имали контакт преди около две седмици

Nova.bg