Путин предупреди Запада: Русия ще използва „всички оръжия”, за да защити Калининград

Р уският президент Владимир Путин предупреди Запада да не ескалира войната в Украйна, като заяви, че Москва е готова да използва „всички оръжия“ от арсенала си, включително ядрени, ако руският ексклав Калининград бъде атакуван.

Путин направи изявлението по време на заседание на дискусионния клуб „Валдай“ в Москва в четвъртък. Той заяви, че Русия не планира да напада европейски държави, но е готова да отговори на действия, които Москва определи като агресия от страна на Запада, предава CNN.

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Руският президент посочи Калининградската област, която е разположена между държавите от НАТО Полша и Литва.

Предупреждението му идва след проведени наскоро военни учения на НАТО в района на Балтийско море и близо до Калининград. От Алианса определят маневрите като отбранителни и насочени към укрепване на възпирането.

Москва реагира остро на ученията. В края на септември Русия предупреди, че ще предприеме ответни действия, ако НАТО направи опит да блокира Калининград по въздух или море.

„Ученията в Балтийско море, които следват едно след друго... След това опитите за задържане на наши кораби и плавателни съдове. Всичко това е ескалация. И тогава започнахме да чуваме изявления за Калининградската област“, заяви Путин.

Той предупреди, че при пряка атака срещу Русия въпросът за използването на всички налични оръжия неизбежно ще бъде поставен.

„Ако се стигне до пряка атака срещу Руската федерация, в този случай срещу Калининград и евентуално други територии, разбира се, въпросът за използването на всички оръжия в арсенала на страната ни неизбежно ще излезе на дневен ред“, каза руският президент.

Путин: Русия няма намерение да атакува НАТО, твърденията са „абсурдни“

Putin warns West that Russia is ready to use every weapon to protect Kaliningrad https://t.co/SerdN3W8dI — BBC News (World) (@BBCWorld) October 1, 2026

Русия и войната в Украйна

НАТО, редица европейски държави и Великобритания обвиняват Русия, че води хибридна война срещу тях, включително чрез кибератаки, саботажи и опити за шпионаж, целящи да отслабят подкрепата им за Украйна.

Войната на Русия в Украйна вече е в петата си година. Москва продължава да я определя като „специална военна операция“.

През последните месеци руските сили засилиха ударите по украинската енергийна инфраструктура и Киев на фона на очакванията за тежка зима.

Междувременно украинските атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии доведоха до недостиг на гориво в редица райони на Русия. В големи градове бяха наблюдавани дълги опашки пред бензиностанции.

Украинският президент Володимир Зеленски редовно определя ударите на украински дронове дълбоко на руска територия като „санкции с голям обсег“. Според Киев целта е да бъдат намалени приходите на Русия и способността ѝ да води война, както и да бъде оказан натиск върху Кремъл за преговори.

По време на изказването си в четвъртък Путин призна, че украинските атаки оказват влияние върху руската икономика. По думите му ударите са стрували на Русия около 1% от брутния вътрешен продукт.

Руският президент заяви още, че украински военни действия в Черно море са довели до унищожаването на повече от 100 руски кораба.

В същото време Путин даде да се разбере, че Москва няма намерение да прекратява действията си.

Той заяви, че Русия е нанесла ответни удари по украински цели, включително по петролни рафинерии.

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Москва твърди, че икономиката е стабилна

Признанието на Путин за икономическите последици от украинските атаки дойде само ден след като той заяви пред новоизбраните депутати в Държавната дума, че руската икономика е стабилна.

Руският президент отправи критики към Украйна заради зависимостта ѝ от финансовата помощ на западните ѝ съюзници.

„За разлика от някои други, Русия не може да обикаля света и да се унижава, като моли за помощ с протегната ръка“, заяви Путин.

Той допълни, че руската финансова система и икономика са защитени.

В същото време през последните седмици Путин даде сигнали, че не възнамерява да се оттегля от войната в Украйна, но заяви, че предпочита конфликтът да приключи чрез преговори.

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Русия увеличава разходите за отбрана

Според бюджетни документи, цитирани от Reuters, Русия планира да отдели 17,1 трилиона рубли за отбрана през 2027 г. Това се равнява на около 205,1 млрд. долара.

Сумата е с около 27% по-висока от първоначално предвиденото и би била най-високото ниво на разходите за отбрана от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

На този фон независимият социологически център „Левада“ е установил в свое проучване от август, че 59% от анкетираните руснаци подкрепят преминаването към мирни преговори.