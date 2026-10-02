Румен Радев и заместниците му на блиц контрол в парламента

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В последния работен ден от седмицата премиерът Румен Радев и неговите заместници ще бъдат изслушани в парламента. Те ще участват в блиц контрол пред народните представители.

По време на изслушването депутатите ще могат да отправят въпроси към министър-председателя и вицепремиерите по актуални теми.

Очаква се сред основните въпроси да бъдат мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените, както и отражението им върху домакинствата и бизнеса.

След блиц контрола парламентът ще продължи с редовен парламентарен контрол. На въпроси на депутатите ще отговарят и други министри, поканени на заседанието.