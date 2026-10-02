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Музика, плаж и нощен живот: Как ще се забавляват феновете на „Евровизия“ в Бургас

Феновете, които ще пристигнат през май 2027 г., няма просто да гледат три телевизионни предавания, а ще могат да комбинират конкурса с морска ваканция, партита и приключения по Южното Черноморие

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„Евровизия 2027“ няма да бъде само няколко вечери пред телевизионните екрани и няколко часа в „Арена Бургас“.

Когато хиляди фенове от Европа пристигнат по българското Черноморие, пред тях ще има цял град за откриване - от морето и Морската градина до баровете, клубовете, плажовете и курортите около Бургас.

Самият конкурс ще се проведе на 11, 13 и 15 май 2027 г., но официалната програма около него ще бъде много по-широка. EBU и БНТ подготват Eurovision Village, EuroClub и допълнителна културна и развлекателна програма, като подробностите за отделните събития ще бъдат обявявани поетапно, пише DarikNews.bg

Източник: istock
  • Eurovision Village - мястото за феновете

Една от големите точки за срещи ще бъде Eurovision Village. Именно там феновете могат да очакват атмосфера, свързана с конкурса, музика, срещи и публични събития.

Какво точно ще включва програмата в Бургас все още не е обявено, но концепцията е ясна - Евровизията трябва да излезе извън залата и да превърне целия град в част от преживяването.

Част от събитията извън „Арена Бургас“ може да бъдат достъпни и без билет за самите конкурсни вечери, като конкретните условия ще бъдат съобщени допълнително.

  • EuroClub - когато сцената слезе от телевизора

За най-запалените фенове има и още една важна дума - EuroClub.

Това традиционно е нощната страна на конкурса - мястото за музика, танци, DJ сетове и срещи след края на шоуто. Как ще изглежда EuroClub в Бургас и къде точно ще бъде разположен предстои да бъде обявено официално.

А междувременно градът има достатъчно собствен нощен живот, за да не остави феновете без избор.

Източник: istock
  • Бургас след залез слънце

Центърът на Бургас е естествена зона за вечерни разходки, ресторанти, кафенета и барове. Официалният туристически портал на града в момента посочва десетки възможности за храна и напитки, включително барове, плажни барове, пъбове и нощни клубове.

Феновете могат да започнат вечерта с разходка по централните улици, да се отправят към Морската градина и после да продължат към заведение за коктейл, музика или парти.

А Морската градина е особено подходяща за комбинацията море-вечерни светлини-разходка. Тя се простира по крайбрежието и свързва централната градска част с плажа и Морската гара. Самият кей пък предлага гледка към морето и града, която е особено впечатляваща вечер.

  • Плажът също е част от програмата

Дори през май феновете няма да са дошли само заради сцената.

Бургас предлага Централния и Северния плаж, както и по-спокойни варианти като плажовете в Сарафово и Крайморие.

Денят може да започне с кафе край морето, да продължи с разходка по пясъка, а вечерта да премине в концерт, фенско събитие или нощен клуб.

Точно това е едно от различията на бургаската Евровизия - конкурсът идва в град, в който морето е буквално част от пейзажа.

  • Остров „Света Анастасия“ - за феновете, които искат приключение

За тези, които искат да избягат за няколко часа от градската шумотевица, има възможност за разходка с корабче до остров „Света Анастасия“.

Пътуването по вода само по себе си е част от преживяването, а островът предлага различна атмосфера - далеч от сцените, тълпите и нощните клубове.

Друг вариант е Атанасовското езеро - известно със своите солени басейни, природните си дадености и характерния розов цвят на водата в определени участъци.

  • Бургас, но и цялото Южно Черноморие

Ако някой фен пристигне за повече дни, няма причина да остане само в рамките на Бургас.

На север е Слънчев бряг - курортът, който отдавна е синоним на лятно забавление. Официалният туристически портал на Несебър посочва множество дневни и нощни клубове, барове, дискотеки и заведения.

Освен нощния живот има и водни спортове, водни ски, сърф, водни колела, скутери, яхтени разходки, плажен волейбол, боулинг и конна езда.

Така че феновете, които решат да удължат престоя си, могат да превърнат Eurovision пътуването си в цяла морска ваканция.

Източник: istock
  • Созопол - другата страна на купона

На юг от Бургас е Созопол - различен като атмосфера, но също богат на възможности за забавление.

Старият град предлага тесни калдъръмени улици, морски гледки, ресторанти, клубове и вечерни разходки, а около града има плажове, къмпинги, яхтено пристанище и възможности за морски активности.

Официалният туристически портал на Созопол посочва сред развлеченията водни спортове, дайвинг, риболов, разходки с лодки, плажуване и къмпингуване.

За по-приключенски настроените има и морски каякинг до района на островите „Св. Иван“ и „Св. Петър“, при подходящи метеорологични условия.

А вечерта Созопол може да предложи точно обратното на големия евровизионен шум - романтична разходка из Стария град, вечеря с гледка към морето и дълга нощ край брега.

  • А ако феновете искат всичко наведнъж?

Тогава формулата е проста:

  • Сутрин - море
  • Следобед - разходка и забележителности
  • Вечер - Eurovision Village или концерт
  • След шоуто - EuroClub или нощен живот в Бургас
  • А на следващия ден - Слънчев бряг или Созопол

И точно това може да превърне „Евровизия 2027“ в нещо повече от музикален конкурс. Бургас вече е известен с фестивали, концерти и културни събития, а официалният календар на града включва музикални, сценични, визуални и фестивални прояви.

Затова феновете, които ще пристигнат през май 2027 г., няма просто да гледат три телевизионни предавания. Те ще могат да комбинират "Евровизия", море, плаж, разходки, музика, клубове, ресторанти, морски приключения и пътувания по Южното Черноморие.

Евровизия 2027 Бургас Българско Черноморие Музикален конкурс Нощен живот Eurovision Village EuroClub
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