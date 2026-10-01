Свят

Британската полиция арестува заподозрян за инцидента край военната база "Феърфорд"

Претърсени два имота в Лондон

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 22:49
Британската полиция арестува заподозрян за инцидента край военната база "Феърфорд"
Източник: AP/БТА

З веното за борба с тероризма на британската полиция заяви днес, че е арестуван мъж с двойно британско-иранско гражданство, като част от разследването на инцидента от неделя близо до военната база "Феърфорд" в югозападна Англия, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Двадесет и седем годишният мъж е бил задържан в централната част на Лондон по подозрение "за подготовка на терористичен акт", каза полицията в изявление и добави, че втори човек - 26-годишен британски гражданин, е бил разпитан, но не е задържан. Британската полиция посочи още, че са претърсени два имота. 

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В неделя петима мъже, всичките на около 20 години, от Лондон, бяха задържани заради предполагаема подготовка на терористичен акт край военновъздушната база "Феърфорд", използвана от американски бомбардировачи за удари срещу Иран. По-късно те бяха освободени.

Старшият национален координатор на звеното за борба с тероризма в полицията Вики Евънс каза, че разследването е "изключително сложно и нашите специализирани екипи проучват множество линии на разследване".

Великобритания вижда "силни индикации", каза вчера премиерът Анди Бърнам и добави, че Иран е участвал в инцидента. Техеран отрече да е замесен.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, от своя страна, заяви, че Израел е предала на британското разузнаване информация за заговора за терористичен атентат. 

Петима арестувани във Великобритания за тероризъм близо до база на САЩ

Той посочи, че страната му е предупредила британските власти малко преди британското изявление за забрана на търговията с незаконните еврейски селища на Западния бряг.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Валерия Динкова    
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