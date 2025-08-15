Тръмп и Путин говорят вече над час при закрити врати

П резидентът Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин разговарят вече повече от час, заедно с най-близките си съветници по външната политика. Следва "работен обяд" с по-големите им екипи.
Всичко това става далеч от камерите и репортерите, зад затворени врати.
След като двамата президенти се настаниха в залата за преговори и дадоха да ги снимат, представителите на медиите бяха помолени да излязат.
Тръмп и Путин седнаха един до друг в заседателната зала, пълна с репортери, пред надписи: "В преследване на мира" и "Аляска 2025".
Те бяха придружени от своите външни министри и съветници по външната политика. Президентът на Русия дори подвикна на журналистите.
Международни репортери го питаха кога ще спре войната и убийствата в Украйна след като Тръмп благодари на всички в залата за присъствието. Двамата президенти обаче не отговориха на въпросите.
Малко по-рано Тръмп се срещна с Путин на червения килим, опънат между "Еър Форс 1" и руския президентски самолет.
Двамата, усмихнати, се здрависаха, след което изглежда проведоха приятелски, но оживен разговор, като в един момент Тръмп се протегна и потупа ръката на Путин, докато отново се ръкуваха.
Имаше известни съмнения дали двамата президенти ще споделят една лимузина до заседателната зала. Те го направиха – кратка възможност да бъдат сами преди срещата си във формат трима на трима.
Това очевидно е видът топло посрещане, на което руснаците се надяваха – с усмивки и привидно непринуден разговор, предава Би Би Си.
Малко по-рано днес Тръмп кацна в Анкъридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега.
Малко след това кацна и руският президентски самолет, излетял от далекоизточния град Магадан, който Путин посети по-рано днес.
Белият дом обяви, че преговорите няма да бъдат "един на един", както бе обявено вчера, а "трима на трима", като от американска страна ще присъстват и държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф.
Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп
От руска страна ще присъстват външният министър Сергей Лавров и съветникът по външните работи Юрий Ушаков.