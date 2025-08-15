Тръмп и Путин говорят вече над час при закрити врати

Защо Доналд Тръмп толкова силно иска Нобелова награда за мир?

Тръмп излетя към Аляска за срещата с Путин, няма места в Анкъридж

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

П резидентът Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин разговарят вече повече от час, заедно с най-близките си съветници по външната политика. Следва "работен обяд" с по-големите им екипи.

Всичко това става далеч от камерите и репортерите, зад затворени врати.

След като двамата президенти се настаниха в залата за преговори и дадоха да ги снимат, представителите на медиите бяха помолени да излязат.

Тръмп и Путин седнаха един до друг в заседателната зала, пълна с репортери, пред надписи: "В преследване на мира" и "Аляска 2025".

Те бяха придружени от своите външни министри и съветници по външната политика. Президентът на Русия дори подвикна на журналистите.

Международни репортери го питаха кога ще спре войната и убийствата в Украйна след като Тръмп благодари на всички в залата за присъствието. Двамата президенти обаче не отговориха на въпросите.

Източник: AP/БТА

Малко по-рано Тръмп се срещна с Путин на червения килим, опънат между "Еър Форс 1" и руския президентски самолет.

Двамата, усмихнати, се здрависаха, след което изглежда проведоха приятелски, но оживен разговор, като в един момент Тръмп се протегна и потупа ръката на Путин, докато отново се ръкуваха.

Имаше известни съмнения дали двамата президенти ще споделят една лимузина до заседателната зала. Те го направиха – кратка възможност да бъдат сами преди срещата си във формат трима на трима.

Това очевидно е видът топло посрещане, на което руснаците се надяваха – с усмивки и привидно непринуден разговор, предава Би Би Си.

Малко по-рано днес Тръмп кацна в Анкъридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега.

Малко след това кацна и руският президентски самолет, излетял от далекоизточния град Магадан, който Путин посети по-рано днес.

Източник: AP/БТА

Белият дом обяви, че преговорите няма да бъдат "един на един", както бе обявено вчера, а "трима на трима", като от американска страна ще присъстват и държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф.

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

От руска страна ще присъстват външният министър Сергей Лавров и съветникът по външните работи Юрий Ушаков.