Война и мир – накъде ще поемат отношенията между САЩ и Русия

С АЩ вече имат нов президент – Доналд Тръмп. Напълно очаквано, церемонията по встъпването му в длъжност привлече вниманието на целия свят, а редица държавни лидери не пропуснаха възможността да го поздравят за завръщането му в Белия дом. Сред тях беше и руският държавен глава Владимир Путин. В свое изказване след въпросното събитие той отбелязва, че вторият мандат на Тръмп може да постави началото на нова ера в отношенията между Вашингтон и Москва. Путин обвини администрацията на Джо Байдън за растящото напрежение между двете световни сили, пропускайки да допълни, че основната причина за това е започналата преди близо три години инвазия в Украйна. Освен това, той приветства желанието на Тръмп да „предотврати избухването на трета световна война“. В същото време, новият държавен глава на САЩ е необичайно критичен към руския си колега. „Много разумен“ и „гений“ – това са само част от комплиментите, които Тръмп доскоро отправяше по адрес на Путин. Сега, изказванията му звучат по коренно различен начин. Запитан за руския президент малко след встъпването си в длъжност, Тръмп подчерта, че той „унищожава“ своята страна. Всичко това повдига един въпрос от глобална важност – в каква посока ще поемат отношенията между Белия дом и Кремъл?

As President Trump looks to fulfill what he says is his goal to be known as a "peacemaker" by settling the war in Ukraine, he's called for a direct line of communication with Russian President Putin multiple times during the first days of his second term. https://t.co/id4vGHEAk8