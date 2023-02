Да саботираш Холокоста: Непознатата история на Курт Герщайн

И збиването на милиони евреи по време на Втората световна война е едно от най-ужасяващите събития в човешката история. Едва ли има човек, който да не е чувал за извършените от нацистите зверства.

В същото време обаче сред представителите на режима имало хора, които са се опитали да попречат на масовите убийства. Един от тях е Курт Герщайн. Кой всъщност е той и какво се знае за живота му?

Между християнството и нацизма

Курт Герщайн е роден през 1905 г. в Мюнстер. Баща му бил отявлен националист и впоследствие станал привърженик на нацистите. Като ученик Герщайн си спечелил славата на интелигентен, но буен младеж. Той често бягал от час и не се притеснявал да спори с преподавателите си. През 1933 г. се присъединил към Националсоциалистическата партия, но съвсем скоро разбрал, че не споделя нейната идеология. Герщайн намерил утеха в Библията и започнал да се възмущава от отношението на Адолф Хитлер към християнството.

Anti-Nazi German Kurt Gerstein has infiltrated the SS to investigate rumours of mass murder in "death camps". He's just visited Belzec as an SS "Hygiene Inspector". pic.twitter.com/uCKmuS2H21