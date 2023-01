Истинската история на „Голямото бягство“ по време на Втората световна война

И сторията изобилства от примери за дръзки бягства от строго охранявани затвори. Едно от най-известните подобни събития се случило през март 1944 г. Тогава 76 души успели да избягат от лагера на „Луфтвафе“ за военнопленници „Сталаг Луфт III“, намиращ се близо до полския град Жаган, на около 160 км. от Берлин. За да осъществят своя план, те трябвало да проявят изключителна изобретателност, хладнокръвие и търпение.

Затворниците се трудели усърдно в продължение на близо година, за да прокопаят тунела, превърнал се в пътя им към свободата. Какво всъщност се знае за тяхното бягство?

Том, Дик и Хари

Да се избяга от лагера „Сталаг Луфт III“ определено не било лесна задача. Надзирателите следели внимателно всяко действие на затворниците, а за да се осуетят евентуални опити за прокопаването на тунел, под земята били поставени микрофони. Това обаче не попречило на военнопленниците да осъществят един от най-дръзките планове за бягство, създавани някога. Негов автор бил Роджър Бушел – британски пилот, чийто самолет бил свален над Франция, докато помагал за евакуацията на съюзническите войски, блокирани от нацистите във френския град Дюнкерк през 1940 г.

This day in 1944, "The Great Escape", a large escape of Allied prisoners from Stalag Luft III in Sagan, Germany (now Poland) was attempted. Of the 76 Allied airmen who broke out, 50 were later executed, only 3 successfully evaded capture. #WW2 pic.twitter.com/2ixl5YIMAE

През пролетта на 1943 г. Бушел и още около 600 военнопленници започнали да копаят три тунела. Кодовите им имена били „Том“, „Дик“ и „Хари“. Всеки от тях трябвало да е дълъг приблизително 100 м. Целта на затворниците била да достигнат намиращата се в близост до лагера гора, където да останат незабелязани от нацистите, докато излизат на повърхността един по един. Освен това, планът предвиждал тунелите да са на приблизително 9 м. под земята, за да бъдат избегнати поставените микрофони. Предполага се, че в хода на тайната операция затворниците изкопали над 100 тона пръст, която била внимателно разпръсната в различни части на лагера.

Прокопаването на тунелите

Прокопаването на тунелите се оказало сериозно предизвикателство. Когато влизали под земята, затворниците събличали всичките си дрехи, за да не ги изцапат – нещо, което несъмнено би привлякло вниманието на нацистите. Те използвали всевъзможни материали, за да осъществят плана си.

Дъски от около 4000 дървени легла били използвани за направата на стълби или като подпори, а по стените били поставени над 1700 одеяла (те заглушавали звуците, издавани по време на копаенето). В ролята на своеобразни „лопати“ пък влезли 1400 консерви от мляко на прах, предоставени от Червения кръст.

Затворниците също така съумели да откраднат дълга жица, с помощта на която успели да захранят с електричество десетки лампи. Те дори създали въздушна помпа, както и система от въжета, която улеснила изнасянето на пръст от тунелите. Най-голямото изпитание било да запазят операцията в тайна от нацистите. За целта била създадена сложна система от секретни сигнали. За да предупредят за приближаването на пазач, например, съгледвачите прелиствали книгата, която уж четели или се навеждали, за да докоснат връзките на обувките си.

On this day in 1944, 76 Allied prisoners tunnel out of the Stalag Luft III POW camp in Sagan, Germany. All but three are recaptured; 50 will be executed by the Nazis. The story is later immortalized in the film 'The Great Escape.' pic.twitter.com/KqO7GAW43N