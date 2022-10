Между фактите и лъжите – какво знаем за нацистката археология

В сеизвестен факт е, че нацистите били обсебени от идеята за своето „расово превъзходство“ над всички останали. По тази причина, те организирали голям брой археологически експедиции в търсене на доказателства в подкрепа на теорията за арийския произход на германците. Освен това, нацистките лидери издирвали и легендарни предмети, за които смятали, че имат свръхестествени способности и ще помогнат на Третия райх да спечели Втората световна война.

Свещеният Граал

Ото Ран е германски историк и лингвист, който през 30-те години на XX век се присъединил към СС. По този начин той получил финансова подкрепа за проучванията си, а в замяна трябвало да открие Свещеният Граал – чашата, в която Йосиф Ариматейски събрал последните капки кръв от раните на Иисус Христос, преди да го погребе. Ран смятал, че легендарният съд попаднал в ръцете на катарите (представители на религиозно течение, възникнало в средата на X век в Западна Европа и определено от Римокатолическата църква като еретическо. Според тях, съществуват две основни сили – добро и зло, като материалният свят принадлежи на злото. Подобни са възгледите и на павликяните и богомилите). Според него, отговорът на въпроса къде е скрит Граала се крие в легендата за Парсифал. Ран твърдял, че митичният предмет бил изнесен от замъка Монсегюр от трима рицари, участвали в Албигойския кръстоносен поход.

Otto Rahn, secretly anti-Nazi, Joined The SS In Search For The Holy Grail and Became The Inspiration For Indiana Jones https://t.co/8y7KWysYGw — War History Online (@WarHistoryOL) March 7, 2018

След като прекарал лятото на 1931 г. в изследването на пещери в района на Монсегюр, използвани от катарите като скривалища, историкът написал книга, която озаглавил „Кръстоносният поход срещу Граала“. Тя се превърнала в истински бестселър и привлякла вниманието на много хора. Ран дори получил мистериозна телеграма, в която му били предложени 1000 райхсмарки, за да напише продължение на творбата си. По-късно станало ясно, че тя била изпратена от втория най-влиятелен човек в Германия след Адолф Хитлер – Хайнрих Химлер. Той предложил на Ран пълна финансова подкрепа, в замяна на което от изследователя се очаквало да открие Граала. Историкът се съгласил и дори се присъединил към СС, но въпреки значителните ресурси, които получил, всичките опити да изпълни поставената му задача завършили с провал.

Според повечето съвременни изследователи, Ран всъщност изобщо не искал да сътрудничи на нацистите, но бил принуден да го направи. Освен това се предполага, че той самият бил с еврейски произход и останал ужасен от няколко антисемитски пасажа, прибавени към една от книгите му без негово знание. На всичкото отгоре, Ран бил и хомосексуалист. По тази причина той бил арестуван през 1937 г. и наказан да прекара три месеца като пазач в концлагера Дахау, където станал свидетел на ужасяващи неща. Всичко това го отвратило от нацистката идеология и се предполага, че дори започнал да съдейства на британското разузнаване. Химлер на свой ред бил бесен, че Ран така и не успял да открие Граала, въпреки всичките средства, които получил. По тази причина той наредил историкът да бъде убит. Ран, обаче, разбрал за въпросната заповед и сам отнел живота си през март 1939 г.

This day in 1944, the Soviet 4th Ukrainian Front begin the offensive to retake Crimea, Russia.



The offensive ended when the Axis forces evacuated Crimea at the city of Sevastopol. The Germans and Romanians suffered heavy casualties during the evacuation. #WW2 pic.twitter.com/EsW3w38act — WWII Pictures (@WWIIpix) April 8, 2021

Кримският полуостров

По време на окупацията на Крим, германските войски получили нареждане да се сдобият с колкото се може повече артефакти и исторически реликви. Това се оказало сравнително лесна задача, тъй като местните жители гладували и били готови на всичко, за да получат храна. Един офицер от СС, например, докладвал на Химлер, че успял да „закупи“ огърлици от ахат, перли и бронзови фигури от вдовицата на починал съветски археолог за 8 кг. просо. Причината за въпросната заповед била желанието на нацистките лидери да докажат, че в древността полуостровът бил обитаван от готски племена. По този начин те щели да оправдаят решението си да прогонят местното население и да заселят Крим с германски имигранти.

За да бъдат открити доказателства за съществуването на древна готска империя, в района бил изпратен проф. Херберт Янкун. Той оглавил специална група, която се захванала с разграбването на всевъзможни артефакти, намиращи се в музеи на територията на Украйна и Южна Русия. Ожесточените сражения в района на Крим сериозно затруднили работата на Янкун, който през 1943 г. бил принуден да прекрати научната си дейност и да се присъедини към СС. През май 1945 г. той се предал на американските военни. В няколко свои интервюта, които дал през 60-те години на миналия век, проф. Янкун се опитал да омаловажи участието си в разграбването на артефакти, но съществуват голям брой свидетелства, които по безспорен начин доказват вината му.

The Behistun Inscription of Darius I, Iran.



It was crucial to the decipherment of cuneiform script as the inscription includes three versions of the same text, written in three different cuneiform script languages: Old Persian, Elamite and Babylonian. #AncientSiteSunday pic.twitter.com/ziTqWJLuoY — Digital Maps of the Ancient World (@DigitalMapsAW) January 17, 2021

Персийската империя

Нацистите смятали, че древната Персийска империя била създадена от представители на т. нар. арийска раса. Професорът по социална антропология Ханс Фридрих Карл Гюнтер публикувал книга през 1922 г., в която твърдял, че Персия е „творение на северни народи“, които завладели обширни територии в Азия преди близо четири хилядолетия. Неговият колега Герхард Хеберер пък отбелязал, че арийците несъмнено произхождат от Централна Германия. Тази теория била популяризирана от проф. Валтер Вуст. Според него, персите били арийци, но изгубили превъзходството си над останалите народи поради расово смесване, довело до „безвъзвратна дегенерация“.

Тези твърдения привлекли вниманието на Химлер. Той бил особено впечатлен от твърдението, че в древния санскритски текст „Ригведа“ има доказателства за съществуването на скандинавска раса, която напуснала Европа преди хилядолетия, за да колонизира Иран, Афганистан и Северна Индия. В резултат, Химлер решил да постави Вуст начело на Аненербе – организация, съществувала в периода 1935 – 1945 г., която се занимавала с изучаването на традициите, историята и наследството на германците.

Вуст се надявал, че ще успее да организира експедиция до Иран, за да проучи Бехистунския надпис. Въпросният клинописен текст се намира между градовете Хамадан и Керманшах и е издълбан в скала по нареждане на Дарий I, управлявал Персийската империя в периода 522 – 486 г. пр. н. е. В надписа се говори за живота и произхода на владетеля, който описва себе си като „ариец“. Вуст се надявал, че ще успее да се приближи до монумента с помощта на балон и да направи снимки, които после да анализира. Избухването на Втората световна война, обаче, осуетило неговия план.

