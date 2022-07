Най-абсурдните неща, за които евреите са били обвинявани през вековете

О мразата спрямо евреите има дълбоки корени и стои в основата на някои от най-мрачните моменти в световната история.

Извършените през вековете погроми и гонения до голяма степен са свързани с представата, че представителите на тази общност са отговорни за разпъването на кръст на Иисус Христос.

През XIX в. религиозната омраза започва да се комбинира с вярата в расовите различия и превъзходство, в резултат на което се стига до ужасите на Холокоста и съвременния антисемитизъм.

В същото време съществуват редица примери за обвинения срещу евреите, които изумяват със своята абсурдност. Ето част от тях:

Черната смърт

Черната смърт е една от най-смъртоносните епидемии в световната история. Учените отбелязват, че тя е причинена от бубонната чума и е отнела живота на близо половината население на Европа в периода 1346 – 1353 г. В опитите си да разберат какъв е произходът на болестта, много жители на Германия започнали да обвиняват евреите. Въпреки липсата на каквито и да е доказателства за вината им, редица представители на тази общност били арестувани и подложени на жестоки мъчения.

For the first time, scientists have discovered where the Black Death originated from: a mountainous region of modern-day Kyrgyzstan https://t.co/TScW1p9zzF

В резултат напълно невинни хора били принудени да признаят, че са отровили кладенци, което се оказало достатъчен повод за започването на масови гонения. Имало и такива германци, които вярвали, че чумата е наказание, изпратено от Господ, който бил разгневен от факта, че все още има живи евреи. Всичко това довело до извършването на редица екзекуции. Особено ужасяващо било клането във Франкфурт, където за една нощ били избити близо 19 000 евреи.

Измъчваните нафори

През XIII в. Католическата църква била убедена, че евреите са отговорни за извършването на едни крайно необичайни престъпления. Редица свещеници смятали, че те мразят християните и по тази причина крадат нафори, за да ги режат и горят. Според католиците това било равносилно на измъчването на самия Иисус Христос. В техните очи причината за поведението на евреите била една – те мразят Христос толкова силно, че изпитват неконтролируема нужда да му причиняват болка. Съвсем скоро започнали да се разпространяват слухове, че нафорите викат от болка, докато евреите ги измъчват. На някои дори им пониквали крака и се опитвали да избягат от своите похитители. Съвременните историци предполагат, че тези нелепи твърдения се появили, след като свещеник открил червена плесен по няколко нафори, а Църквата решила, че всъщност става въпрос за кръв.

Обвиненията на Хенри Форд

Хенри Форд е един от най-успешните и известни американски предприемачи и е основател на автомобилната корпорация „Форд“. Наред с всичките му успехи и таланти, една подробност за него често остава забравена – отношението му към евреите. Той ги обвинявал за какво ли не – като джаз музиката, Болшевишката революция и избухването на Първата световна война. Антисемитската реторика на Форд стигнала до Адолф Хитлер, който му се възхищавал и дори държал негов портрет на бюрото си в продължение на години.

След края на Първата световна война, личният секретар на известния предприемач Ърнест Лайболд купил малкия вестник „Диърборн Индипендънт“, на който бил редактор до 1927 г. През този период Форд пише редица статии за вестника, част от които са с подчертано антисемитски характер. Една от публикациите била озаглавена „Международният евреин: световен проблем“. Постепенно твърденията на Форд започнали да стават все по-налудничави. По думите му, евреите саботирали бейзбола, тъй като били твърде мързеливи и мразели да спортуват, а освен това стояли в основата на заговор за развалянето на вкуса на шоколадовите бонбони.

Хитлер и модерното изкуство

Списъкът с нещата, за които Хитлер обвинявал евреите, е дълъг и пълен с абсурдни твърдения. Едно от тях е свързано с модерното изкуство. Според нацисткия лидер то е „акт на естетическо насилие“, с което евреите искали да съкрушат германския дух. Той дори организирал специална изложба в столицата Берлин, с която искал да демонстрира колко ужасни са тези произведения на изкуството.

