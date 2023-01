Синдром К: "Опасната" болест, спасила евреите от нацистите

В периода 1941-1945 г. нацистка Германия на Хитлер избива около шест милиона евреи, около две трети от европейското еврейско население, в рамките на това, което става известно като Холокост.

Въпреки че това е време, в което историите за надежда и спасение са малко, има истории за отделни хора и групи, които са проявили изключителна смелост, за да спасят живота си. Те са били лъч светлина в едно мрачно време, което е довело до малко щастливи краища.

На 27 януари се отбелязва Международният ден в памет на жертвите на Холокоста и за да отбележим тазгодишното честване, си спомняме една такава история за надежда и смелост. Разглеждаме една по-малко известната история за Синдром К - измислената болест, дело на италианските лекари, която заблуждава нацистите и спасява човешки животи.

Макар че преследването на евреите в Италия донякъде е засенчено от унищожаването на еврейските общности в Източна Европа по време на Втората световна война, по време на Холокоста загиват между 8 и 9 000 италиански евреи.

По време на италианския фашистки режим на Бенито Мусолини през 1938 г. срещу еврейското население на страната са приети множество закони, ограничаващи правата им. Италианските евреи обаче са изправени пред депортиране в концентрационни лагери едва в края на 1943 г., след като фашисткият режим е рухнал и нацистките германски сили са окупирали страната.

През септември 1943 г. вече марионетният режим на Италианската социална република, оглавяван отново от Мусолини, започва да арестува и систематично да депортира италиански евреи в концентрационните лагери в Централна и Източна Европа. До март 1945 г. по приблизителни оценки около 10 000 евреи са били събрани и изпратени в лагерите, като след края на войната всички, с изключение на 1000, се завръщат у дома.

На 16 октомври 1943 г. нацистки войници започват набег срещу еврейско гето в Рим. На един хвърлей от гетото се намира древната 450-годишна болница Фатебенефратели, разположена на малък 270-метров остров в средата на река Тибър в Рим.

Под ръководството на професор Джовани Борромео, човек, който преди това е отказал да се присъедини към фашистката партия, католическата болница вече е станала известна като убежище за евреи, позволявайки на лекари като Виторио Сацердоти, 28-годишен евреин, който е загубил предишната си работа заради религията си, да работят под фалшиви документи в болницата. Освен това в мазето на болницата Борромео е инсталирал нелегален радиопредавател и приемник, който е използван за връзка с местните партизани.

В деня на 16-ти болницата отваря врати за всички евреи, търсещи убежище от нацистките набези. Боромео знаел, че болницата със сигурност ще бъде претърсена, затова той, Сасердоти и друг лекар на име Адриано Осичини измислили гениален план. Те решават, че всеки евреин, дошъл в болницата да търси убежище, ще бъде приеман като нов пациент и ще бъде обявяван за болен от силно заразна и смъртоносна болест, известна като "Il Morbo di K", известна още като Синдром К или Синдром "К".

Разбира се, тази болест не може да бъде открита в нито един медицински учебник, тъй като е напълно измислена. Осичини е измислил нейното име, като уместно е нарекъл смъртоносната болест на името на двама много смъртоносни мъже - Алберт Кесерлинг, германският командир, отговарящ за нацистките войски в Рим, и началникът на полицията на СС в града Херберт Каплер, човек, който през март 1944 г. ще бъде отговорен за клането в Ардеатин, репресивно убийство на 335 италиански цивилни.

Лекарите вече могат да правят разлика между истинските пациенти и тези, които търсят убежище. За да се подпомогне измамата, били създадени и стаи, за които се казвало, че в тях се намират страдащите от инфекциозното заболяване. Всички пациенти също трябвало да изиграят своята роля и били посъветвани да кашлят силно, ако нацистки войник се приближи.

Когато нацистите дошли да претърсят болницата, те били предупредени за силно заразното неврологично заболяване, известно като Синдром К, чиито симптоми включвали конвулсии и парализа и можели да доведат до обезобразяване и в крайна сметка до смърт. Планът проработил и войниците не посмели да влязат в сградата.

През 2004 г. д-р Сацердоти казва пред Би Би Си: "Нацистите си мислеха, че това е рак или туберкулоза, и бягаха като зайци.

След това лекарите премествали еврейските скривалища в различни убежища из града. С одобрението на Борромео и на отец Маурицио, настоятел на Фатебенефратели, Сасердоти също така е накарал пациенти да бъдат пренесени от еврейската болница в гетото, за да бъдат по-добре обгрижвани във Фатебенефратели - смела постъпка, която несъмнено е спасила още безброй животи.

През май 1944 г. нацистите най-накрая нахлуват в болницата, но хитростта е толкова внимателно изпълнена, че само петима полски евреи са хванати да се крият на балкона. Те ще оцелеят през войната, тъй като Рим е освободен само един месец по-късно.

Въпреки че точните цифри варират в зависимост от разказите, по приблизителни оценки лекарите от болница "Фатебенефратели" с прикритието си "Синдром К" спасяват живота на около 25-100 евреи и политически бежанци, включително на 10-годишния братовчед на д-р Сацердоти.

След войната италианското правителство удостоява професор Борромео с много почести. През 1961 г., на 62-годишна възраст, той умира в собствената си болница. Около четиридесет години по-късно тези, които са били приютени от него, сигнализират Яд Вашем, официалния мемориал на Израел в памет на жертвите на Холокоста. По този начин Яд Вашем признава посмъртно Борромео за Праведник сред народите - чест, която се използва за описание на неевреи, рискували живота си, за да спасят евреи по време на Холокоста.

Giovanni Borromeo was a doctor at Fatebenefratelli hospital in Rome.

Малко повече от 10 години по-късно, през 2016 г., болница "Фатебенефратели" също ще получи отличие, като ще бъде обявена за Дом на живота от Международната фондация "Раул Валенберг" - американска организация, посветена на паметта и почитта към проявите на героизъм по време на Холокоста.

По този повод Осичини, който тогава е на 96 години, дава интервю за италианския вестник La Stampa. "Поуката от моя опит беше, че трябва да действаме не заради личния си интерес, а заради принципите", каза той. "Всичко друго е срамно."

Всички лекари, участвали в измамата със Синдром К, са знаели, че рискуват собствения си живот; една грешка е можела да им струва скъпо. И все пак техните необикновени действия са били лъч на надежда и спасение за техните съграждани, които са били подложени на преследване от нацистите.