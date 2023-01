Забравената република, за която загинаха 2 милиона души

П реди малко повече от половин век в Нигерия избухва кървава гражданска война, в хода на която умират около 2 милиона души. Причина за конфликта става отцепването на част от страната и създаването на т. нар. Република Биафра.

Събитията привличат вниманието на международната общност, като във войната се намесват няколко държави, сред които Великобритания, Франция и СССР.

Игбо и Биафра

В основата на избухналата през 1967 г. гражданска война стои една от най-многобройните етнически групи в Африка – народът игбо. Повечето от тях (около 25 млн. души) живеят в Югоизточна Нигерия. Въпросната група се състои от силно разделени и политически независими общности. Преди да се срещнат с европейците и да установят тесни контакти със своите съседи, игбо не се идентифицирали като отделен народ. В продължение на десетилетия повечето учени смятали групата за племе. Известният нигерийски писател Чинуа Ачебе, заедно с още няколко изследователи, се противопоставил на това определение и защитавал тезата, че игбо трябва да се счита за самостоятелна нация.

Що се отнася до Биафра, въпросното име присъства на няколко географски карти, създадени между XV и XIX век. Европейските изследователи и пътешественици наричали по този начин район, обхващащ Екваториална Гвинея и западната част на Камерун (освен Биафра, въпросният регион бил известен и с други имена – като Биафар и Биафара).

В енциклопедията, издадена от Йохан Хайнрих Зедлер през 1731 г., дори е отбелязано, че столицата на Биафра е разположена по поречието на река Вури. На някои карти от XVIII век Биафра пък е изобразена на съвсем различно място – там, където днес се намират Сенегал и Гамбия.

Етническо напрежение

След края на Втората световна война, в Нигерия, която по това време била под контрола на Великобритания, се зародили множество националистически движения. Лондон постепенно започнал да се отдръпва от африканската държава, а през октомври 1960 г. тя получила пълна независимост. Три години по-късно Нигерия била провъзгласена за федерална република, разделена на четири региона, а президент станал Ннамди Азикиве. Този период бил белязан от ескалиращо напрежение и постоянни сблъсъци между отделните етнически групи. Една от основните причини за това било икономическото неравенство между отделните райони.

В резултат на всичко това в началото на 1966 г. група военни, повечето от които били представители на игбо, извършили преврат. Президентът бил свален от власт, а 30 политически лидери, сред които премиерът Абубакар Тафава Балева – убити. Малко по-късно бил извършен нов преврат, който дал началото на период на военно управление (създадено било т. нар. Федерално военно правителство). Ситуацията се влошила още повече, след като десетки хиляди души от групата игбо, живеещи в северната част на Нигерия, били избити, а около един милион избягали на изток. Новата власт се опитала да намали напрежението, разделяйки страната на 12 щата. Източният регион обаче отхвърлил това (неговото население било съставено почти изцяло от игбо) и изискал автономия.

Ipob: Nigerian 'media warriors' call for killings on social media over Biafra https://t.co/y9IUjLv6tg