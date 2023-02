Чернокожият самурай, който промени историята на Япония

С амураите най-често са описвани като смели воини, които с готовност биха се простили с живота си в името на своите господари. В продължение на векове те били считани за защитниците на Япония. По тази причина не е особено изненадващо, че повечето от тях били родени в азиатската страна.

Все пак има и някои изключения. Пример в това отношение е Ясуке – първият чужденец, превърнал се в самурай. Неговата история е повече от интересна.

Брутална гражданска война

За произхода на Ясуке не се знае почти нищо. Някои изследователи смятат, че той бил роден в Мозамбик, Нигерия или Етиопия, а истинското му име било Айзак. Историкът Томас Локли, който е автор на книга, посветена на самурая, смята, че още като дете Ясуке бил продаден в робство. Това, което се знае със сигурност, е, че чрез 1579 г. той бил нает от йезуитския мисионер Алесандро Валиняно, който по това време се намирал в Индия и се нуждаел от телохранител. Крайната цел на пътешествието му била Япония. „По това време в страната бушувала брутална гражданска война, но мисионерите нямали право да носят оръжия“, отбелязва Локли.

Въпросният конфликт избухнал още в средата на XV в. Сред участниците в него бил Ода Нобунага, който впоследствие се превърнал в един от обединителите на феодална Япония. Първоначално той бил даймьо (едър земевладелец, на когото са подчинени други благородници) от провинция Овари. По време на гражданската война се проявил като талантлив стратег и отличен боец, в резултат на което получил прякора „Краля на демоните“. През 1568 г. войските му влезли победоносно в столицата Киото като съюзници на Ашигака Йошиаки, който станал шогун. На всички, обаче, било ясно, че властта всъщност е в ръцете на Нобунага. Няколко години по-късно, шогунът бил обвинен във връзки с рода Такеда – стари врагове на Нобунага. Това довело до прогонването му от столицата.

Чернокожият самурай

Ясуке се срещнал с Нобунага през 1581 г., след като Валиняно поискал разрешение да напусне страната. Според някои историци, по това време африканецът вече се радвал на голяма популярност, основната причина за което бил необичайният му външен вид. В „Хрониката на господаря Нобунага“ – книга, написана през XVII в., Ясуке е описан като „26 или 27-годишен… той изглеждаше здрав и имаше добро поведение. Нещо повече, силата му беше по-голяма от тази на десетима мъже“. Други източници го описват като интелигентен и опитен воин, който бил висок близо два метра.

Did you know that there was an African samurai? Known as Yasuke and likely from Mozambique, he arrived in Japan in 1579 and ended up in the service of Oda Nobunaga. Yasuke represents one little-known early example of the history & contributions of the African diaspora in Japan. pic.twitter.com/rqBG5VFhKd