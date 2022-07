Непознатата история на Клеопатра

К леопатра несъмнено е една от най-известните жени в световната история. Тя най-често е определяна като неземна красавица и фатална прелъстителка, която отлично знаела как да използва красотата си за постигането на своите цели.

Не просто съблазнителка: Тайните на Клеопатра, за които не подозирате

Нейната история се превърнала във вдъхновение за редица писатели, сред които Уилям Шекспир и Джордж Бърнард Шоу.

According to legend, Cleopatra and Marc Antony made a bet over whether the Egyptian queen could spend ten million sesterces on a single meal. Displaying her wealth Cleopatra won the wager after drinking a cocktail made with a dissolved pearl/ her earring. pic.twitter.com/eibXl2f3ld